Liga Profesional: Independiente Rivadavia presentó sus refuerzos para el Clausura 2025 y sueña en grande

Daniel Vila le dio la bienvenida a los refuerzos y en particular al artillero paraguayo "La verdad que estamos muy contentos con la gran temporada que ha hecho el equipo de la mano bajo la dirección de Alfredo (Berti) y el gran trabajo que han hecho estos jugadores. Y con estos refuerzos sumados al de Alex, esperamos hacer un gran semestre", sostuvo el directivo Azul.

El directivo, además aclaró que, Independiente será local en el Bautista Gargantini y no el estadio Malvinas Argentinas como se había anunciado:"En lo institución habíamos prometidos comenzar con algunas obras, pero dada las circunstancias y las incorporaciones que hemos realizado, las mismas van a tomar otro rumbo. Se van a realizar pero no a la velocidad que originalmente habíamos pensado. Por eso el torneo lo vamos a jugar en nuestro estadio. Habíamos pensado disputarlo en el Malvinas, pero como las obras no van a comenzar como habíamos previsto en el mes de agosto sino más adelante jugaremos en nuestra cancha", aclaró Daniel Vila.