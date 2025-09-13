13 de septiembre de 2025 - 14:28

Liga Profesional: Godoy Cruz no puede festejar en el Gambarte y empató con Barracas

El Tomba y el Guapo no se sacaron ventaja en el Feliciano Gambarte e igualaron 0 a 0, en uno de los duelos interzonales correspondiente a la fecha 8 del Torneo Cluasura 2025 de la Liga Profesional.

El Tomba iguala frente al Guapo en el Gambarte.

Foto:

Walter Caballero
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Godoy Cruz empató 0 a 0 con Barracas Central en el Feliciano Gambarte, en un partido correspondiente a la fecha 8 interzonal del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El Tomba buscó el triunfo de principio a fin, generando varias situaciones de riesgo, pero le faltó peso ofensivo para concretarlas y sigue sin poder festejar frente a su gente desde la reinauguración del estadio.

Godoy Cruz vs Barracas Central

El equipo de Ribonetto dominó el juego, intentó variantes por las bandas y probó con remates de media distancia, aunque la defensa de Barracas y la seguridad de Ledesma impidieron que el marcador se moviera en un par de ocasiones. Godoy Cruz mostró iniciativa, manejó los tiempos y contó con la colaboración de jugadores como los Fernández, Meli, Yáñez, Arce y Martínez Dupuy para acercarse al arco rival, pero careció de precisión en los metros finales.

Godoy CRuz vs Barracas Central

Barracas Central, por su parte, apostó a un planteo más especulador y resistió los embates del local, buscando alguna contra aislada, sin generar peligro significativo sobre Petroli. En una muy agradable tarde mendocina el rendimiento del Tomba no bajó nunca, pese a dominar gran parte del partido no logró imponer su peso ofensivo.

La falta que reclamó el Tomba y los hinchas, sobre Auzmendi cuando ingresaba al área.

De esta manera, el partido terminó sin goles, dejando a Godoy Cruz con la sensación de haber hecho el gasto, pero sin poder sumar de a tres en su estadio, donde la hinchada sigue esperando celebrar una victoria.

Por ahora el Expreso no se pone en marcha en el Gambarte, donde no logra festejar un triunfo. Un empate con sabor a muy poco.

Las Formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Andrés Meli; Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Nicolás Fernández, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi, Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Barracas Central:Marcos Ledesma;Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak,Nicolás Demartini; Rodrigo Insúa,Dardo Miloc,Iván Tapia, Ignacio Tapia; Javier Ruiz,Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

