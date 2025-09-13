13 de septiembre de 2025 - 17:35

Godoy Cruz y un estadio Feliciano Gambarte que vibró, aunque el gol sigue ausente

El Expreso recibió al puntero Barracas Central en un partido lleno de emociones fuera de la cancha, en una tarde atípica, aunque sin poder concretar la victoria que sus hinchas tanto esperan.

La cancha del Tomba volvió lucir colmada. La hinchada del Expreso volvió hacerle el aguante al equipo, pese a que aún no festeja un triunfo en el Gambarte.

Por Sergio Faria

Aunque dentro del campo de juego las emociones fueron escasas, en las tribunas la historia fue distinta: el clima festivo estuvo presente de principio a fin. Sin embargo, el reclamo de los hinchas se mantiene intacto desde hace cinco partidos: goles y victorias para celebrar en casa.

image

image

El encuentro se disputó bajo un agradable sol mendocino, en una tarde típicamente primaveral en la que el estadio se fue colmando poco a poco. Antes del inicio, el plantel posó con la camiseta número 20 como muestra de apoyo y afecto a su compañero de equipo, el puntano Misael Sosa, tras la dura pérdida de su hermano menor hace algunos días.

image

Como en cada partido en el Gambarte, a los 18 minutos del primer tiempo se produjo el clásico aplauso en memoria del Morro García, que volvió a estremecer a todos los presentes.

image

En lo futbolístico, el equipo de Walter Ribonetto mostró mucha actitud frente a un Guapo siempre combativo, y esta vez la hinchada lo reconoció con aliento constante a lo largo de los noventa minutos. Más allá de la asignatura pendiente que tiene el equipo con el hincha: ganar.

image

