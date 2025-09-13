Godoy Cruz y un estadio Feliciano Gambarte que vibró, aunque el gol sigue ausente

En el estadio Feliciano Gambarte se vivió una verdadera fiesta con una nueva presentación de Godoy Cruz como local, en uno de los cruces interzonales frente al puntero de la Zona A, Barracas Central .

Aunque dentro del campo de juego las emociones fueron escasas, en las tribunas la historia fue distinta: el clima festivo estuvo presente de principio a fin. Sin embargo, el reclamo de los hinchas se mantiene intacto desde hace cinco partidos: goles y victorias para celebrar en casa.

El encuentro se disputó bajo un agradable sol mendocino, en una tarde típicamente primaveral en la que el estadio se fue colmando poco a poco. Antes del inicio, el plantel posó con la camiseta número 20 como muestra de apoyo y afecto a su compañero de equipo, el puntano Misael Sosa, tras la dura pérdida de su hermano menor hace algunos días.

Como en cada partido en el Gambarte, a los 18 minutos del primer tiempo se produjo el clásico aplauso en memoria del Morro García, que volvió a estremecer a todos los presentes.

En lo futbolístico, el equipo de Walter Ribonetto mostró mucha actitud frente a un Guapo siempre combativo, y esta vez la hinchada lo reconoció con aliento constante a lo largo de los noventa minutos. Más allá de la asignatura pendiente que tiene el equipo con el hincha: ganar.