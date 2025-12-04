Liga Profesional: el plantel de Gimnasia no se entrenó por falta de pago a días del duelo con Estudiantes

En este contexto, Carlos Anacleto, flamante mandatario, fue consultado sobre la situación en la ceremonia de asunción. "No nos sorprendió la medida de los jugadores, pero lo cierto es que no tenemos todavía ni las claves de home banking para pagar. Mañana a primera hora resolvemos todo", prometió.
Esta no es la primera vez en el año que los jugadores del Lobo se manifiestan, ya que en noviembre habían realizado dos paros, en semanas consecutivas, cuando el equipo dirigido por Fernando Zaniratto se jugaba la clasificación a los playoffs del torneo, luego de salvarse del descenso.
Ahora, esta medida de fuerza toma más repercusión porque Gimnasia se cruzará con Estudiantes el próximo lunes a las 17 en el Bosque, en busca de avanzar a la final del torneo, en la que se mediría con el ganador de Boca-Racing.
La crítica situación no solo afecta al plantel porque a principipos del mes pasado hubo una protesta en la puerta del club contra la dirigencia de Mariano Cowen, quien será sucedido por Anacleto, por deudas con los empleados de la institución y de Utedyc.