Liga Profesional: el plantel de Gimnasia no se entrenó por falta de pago a días del duelo con Estudiantes

LIGA PROFESIONAL. Los jugadores realizaron un comunicado que compartieron en sus redes sociales previo a la semifinal del Clausura: cuatro meses sin cobrar.

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata decidió no entrenar por deudas, a días del clásico con Estudiantes de La Plata por las semifinal del Torneo Clausura.

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata decidió no entrenar por deudas, a días del clásico con Estudiantes de La Plata por las semifinal del Torneo Clausura.

A días del clásico ante Estudiantes por la semifinal del Clausura, el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata no se entrenó este jueves como medida de fuerza por deudas que mantiene el club con ellos y que también se extiende a trabajadores de todas las áreas. El reclamo, que no es nuevo, coincide con la asunción de Carlos Anacleto como presidente, quien ganó las elecciones el sábado pasado. El flamante mandatario aseguró que todavía no tenían "ni las claves de home banking para pagar" y prometió resolverlo para este viernes.

G7VD4QQXMAADOhT
El comunicado de los jugadores de Gimnsaia y Esgrima de La Plata.

A su vez, también resaltaron que la nueva dirigencia les había prometido "cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo". Ante este panorama, habrá que ver si Anacleto, quien antes de postularse conocía la delicada crisis institucional del club y aseguró que llegaría con una buena inyección económica, adelanta el dinero para que los futbolistas vuelvan a entrenarse. Por el momento, solo hicieron tareas de gimnasio en Estancia Chica y no salieron al campo.

La voz del presidente de Gimnsaia de La Plata

En este contexto, Carlos Anacleto, flamante mandatario, fue consultado sobre la situación en la ceremonia de asunción. "No nos sorprendió la medida de los jugadores, pero lo cierto es que no tenemos todavía ni las claves de home banking para pagar. Mañana a primera hora resolvemos todo", prometió.

image
Los jugadores de Gimnasia de La Plata realizaron un paro de cara al duelo con Estudiantes por falta de pago: cuatro meses sin cobrar.

Esta no es la primera vez en el año que los jugadores del Lobo se manifiestan, ya que en noviembre habían realizado dos paros, en semanas consecutivas, cuando el equipo dirigido por Fernando Zaniratto se jugaba la clasificación a los playoffs del torneo, luego de salvarse del descenso.

Ahora, esta medida de fuerza toma más repercusión porque Gimnasia se cruzará con Estudiantes el próximo lunes a las 17 en el Bosque, en busca de avanzar a la final del torneo, en la que se mediría con el ganador de Boca-Racing.

La crítica situación no solo afecta al plantel porque a principipos del mes pasado hubo una protesta en la puerta del club contra la dirigencia de Mariano Cowen, quien será sucedido por Anacleto, por deudas con los empleados de la institución y de Utedyc.

