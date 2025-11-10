Liga Argentina: Rivadavia Básquet se robó un triunfazo con autoridad en Santiago del Estero

En el segundo la paridad siguió marcada. Ambos equipos tuvieron lo suyo para anotar. Inde se apoyó en un buen momento de Baeza y el ingreso de Castillo. Rivadavia movió mucho el banco y con un goleo repartido, mantuvo la diferencia. Sobre el final los dos se quedaron sin gol y el parcial del cuarto terminó 17-18 (34-46).
A la vuelta del descanso largo,el naranja empezó a confirmar su buen momento con una efectividad notable. Cuatro triples en cinco minutos le permitieron agrandar la ventaja ante los diablos. Jugando buen básquet, con paciencia y el goleo de Hunt, Rivadavia llegó a sacar 22 de luz con tres minutos por jugar ante un Independiente desorientado yque con ofensivas largas, intentaba forzar alguna anotación por medio de Amicucci. De cara al último capítulo, las cosas se pusieron 51-69.
La reacción de Inde no se hizo esperar. En el primer 1:30, metió parcial de 8-2 con dos triples de Morera para forzar el tiempo muerto de Saborido con el marcador 59-71. De la mano de Lange y Zarco, el local siguió acercándose. Llegó a ponerse a seis a falta de 6:30 (66-72). En la continuación, Inde volvió a equivocarse en las ofensivas y la visita pudo correr la cancha para de a poco recuperar la ventaja en los tres minutos finales. De la mano de Llanos y Perez, los de Saborido manejaron el partido, contando también con los tantos de Hunt que siguió encendido. El encuentro terminó con victoria para el equipo mendocino por 90-72.
La síntesis del triunfo de Rivadavia Básquet ante Independiente de Santiago del Estero
IDEPENDIENTE BBC (SANTIAGO DEL ESTERO) (72): Joaquín Baeza 9; Matías Morera 16; Jeremías Ledesma 3; Cristian Amicucci 12; Adrián Lange 11 (FI); Facundo Campos 6; Gabriel Kalalo 0; Lorenzo Amicucci 0; Aldimir Castillo Racero 12; Estefano Zarco 3. DT: Eric Rovner.
ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BASQUET (90): Simon Hunt Ramirez 22; Mateo Perez 15; Francisco Llanos 16; Zondrick Garrett II 6; Febo Capponi 11 (FI); Juan Cruz Sosa 3; Tobías Cravero 17; Ignacio Gonzalez 0; Tomás Raggiardo 0; Santiago Alemanno 0. DT: Sebastian Saborido.