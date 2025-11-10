10 de noviembre de 2025 - 20:46

Liga Argentina: Rivadavia Básquet se robó un triunfazo con autoridad en Santiago del Estero

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET. Rivadavia superó a un Independiente que no encuentra el rumbo (0-3). Figura: Simon Hunt con 22 puntos y 17 rebotes.

LIGA ARGENTINA. Vale la pena el festejo de Simon Hunt Ramirez. 

Gentileza: Prensa Independiente.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

LIGA ARGENTINA. Rivadavia B&aacute;squet gan&oacute; con autoridad en Santiago del Estero.&nbsp;

En el segundo la paridad siguió marcada. Ambos equipos tuvieron lo suyo para anotar. Inde se apoyó en un buen momento de Baeza y el ingreso de Castillo. Rivadavia movió mucho el banco y con un goleo repartido, mantuvo la diferencia. Sobre el final los dos se quedaron sin gol y el parcial del cuarto terminó 17-18 (34-46).

A la vuelta del descanso largo, el naranja empezó a confirmar su buen momento con una efectividad notable. Cuatro triples en cinco minutos le permitieron agrandar la ventaja ante los diablos. Jugando buen básquet, con paciencia y el goleo de Hunt, Rivadavia llegó a sacar 22 de luz con tres minutos por jugar ante un Independiente desorientado y que con ofensivas largas, intentaba forzar alguna anotación por medio de Amicucci. De cara al último capítulo, las cosas se pusieron 51-69.

La reacción de Inde no se hizo esperar. En el primer 1:30, metió parcial de 8-2 con dos triples de Morera para forzar el tiempo muerto de Saborido con el marcador 59-71. De la mano de Lange y Zarco, el local siguió acercándose. Llegó a ponerse a seis a falta de 6:30 (66-72). En la continuación, Inde volvió a equivocarse en las ofensivas y la visita pudo correr la cancha para de a poco recuperar la ventaja en los tres minutos finales. De la mano de Llanos y Perez, los de Saborido manejaron el partido, contando también con los tantos de Hunt que siguió encendido. El encuentro terminó con victoria para el equipo mendocino por 90-72.

La síntesis del triunfo de Rivadavia Básquet ante Independiente de Santiago del Estero

IDEPENDIENTE BBC (SANTIAGO DEL ESTERO) (72): Joaquín Baeza 9; Matías Morera 16; Jeremías Ledesma 3; Cristian Amicucci 12; Adrián Lange 11 (FI); Facundo Campos 6; Gabriel Kalalo 0; Lorenzo Amicucci 0; Aldimir Castillo Racero 12; Estefano Zarco 3. DT: Eric Rovner.

ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BASQUET (90): Simon Hunt Ramirez 22; Mateo Perez 15; Francisco Llanos 16; Zondrick Garrett II 6; Febo Capponi 11 (FI); Juan Cruz Sosa 3; Tobías Cravero 17; Ignacio Gonzalez 0; Tomás Raggiardo 0; Santiago Alemanno 0. DT: Sebastian Saborido.

Estadio: Israel Parnas (Santiago del Estero)

Parciales: 17-28; 34-46 y 51-69

Tiros Libres: Independiente (Santiago del Estero) 9/11 – Rivadavia Básquet 14/16

Figura: Simon Hunt Ramirez (Rivadavia Basquet) 22 puntos (7/7 en dobles, 5/5 en libres), 17 rebotes, 1 asistencia, 1 recupero, 3 faltas recibidas; con una valoración de +37.

Árbitros: Juan José María Fernandez – Danilo Molina

