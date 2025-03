Las durísimas críticas de los medios de Brasil tras la goleada de Argentina: "Paliza"y "vergüenza"

Mientras que los argentinos celebraban su contundente victoria y su clasificación al Mundial 2026, los medios brasileños no ahorraron críticas y calificaron el clásico enfrentamiento como una "humillación histórica".

Los medios de Brasil no pudieron ocultar su indignación. “Brasil recibe paliza de Argentina, escucha ´ole´ y ve crecer la presión sobre Dorival”, tituló Folha Do Sao Paulo que en su interior señaló: “La selección brasileña es dominada y recibe cuatro goles en Buenos Aires a poco más de un año del Mundial de 2026. Hace tiempo que Brasil no juega un fútbol incapaz de reproducir un rendimiento similar ante su mayor rival”.