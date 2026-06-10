10 de junio de 2026 - 08:58

Las declaraciones de Messi tras la goleada a Islandia que ilusionan a los argentinos

Tras la victoria por 3 a 0 ante Islandia en el último amistoso previo al debut frente a Argelia, el capitán argentino destacó la ilusión del plantel, llevó tranquilidad sobre su estado físico y dejó un mensaje para los hinchas.

Messi: “Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo en el Mundial” &nbsp;

Messi: “Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo en el Mundial”

 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, aseguró que la gente no debe tener dudas de que el equipo "va a dejar todo" en el Mundial 2026, luego de la victoria por 3 a 0 ante Islandia, en la que marcó el segundo gol. El encuentro fue el último amistoso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni antes del debut frente a Argelia.

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"Me sentí muy bien. Tenía ganas de arrancar y de ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenés alguna molestia", señaló Messi. Además, afirmó que está disfrutando de su participación en la Copa del Mundo y que todavía queda una semana de trabajo para que el plantel llegue de la mejor manera al estreno mundialista.

"El objetivo es ponernos bien todos y llegar de la mejor manera al debut", sostuvo. Al referirse a las expectativas para el torneo, agregó: "Este grupo sigue demostrando que tiene las mismas ganas y la misma ilusión de competir. Hay que ir paso por paso".

Además, le dejó un mensaje a los hinchas: "Vamos más juntos que nunca. Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos siempre".

Luego, Messi advirtió que a cualquier rival le costará vencer a Argentina porque se trata de "una Selección muy competitiva", acostumbrada a jugar bajo máxima exigencia y a convivir con la presión de ser candidata.

El rosarino marcó el segundo gol del partido ante Islandia y alcanzó los 117 tantos con la camiseta argentina. Con esa conquista, se convirtió en el goleador más longevo de la historia de la Selección, al superar una marca que Ángel Labruna mantenía desde 1957.

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