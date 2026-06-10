Las declaraciones de Messi tras la goleada a Islandia que ilusionan a los argentinos

Tras la victoria por 3 a 0 ante Islandia en el último amistoso previo al debut frente a Argelia, el capitán argentino destacó la ilusión del plantel, llevó tranquilidad sobre su estado físico y dejó un mensaje para los hinchas.

Messi: “Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo en el Mundial”

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, aseguró que la gente no debe tener dudas de que el equipo "va a dejar todo" en el Mundial 2026, luego de la victoria por 3 a 0 ante Islandia, en la que marcó el segundo gol. El encuentro fue el último amistoso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni antes del debut frente a Argelia.

"Me sentí muy bien. Tenía ganas de arrancar y de ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenés alguna molestia", señaló Messi. Además, afirmó que está disfrutando de su participación en la Copa del Mundo y que todavía queda una semana de trabajo para que el plantel llegue de la mejor manera al estreno mundialista.

"El objetivo es ponernos bien todos y llegar de la mejor manera al debut", sostuvo. Al referirse a las expectativas para el torneo, agregó: "Este grupo sigue demostrando que tiene las mismas ganas y la misma ilusión de competir. Hay que ir paso por paso".

Además, le dejó un mensaje a los hinchas: "Vamos más juntos que nunca. Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos siempre".

Luego, Messi advirtió que a cualquier rival le costará vencer a Argentina porque se trata de "una Selección muy competitiva", acostumbrada a jugar bajo máxima exigencia y a convivir con la presión de ser candidata.