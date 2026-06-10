Las 8 selecciones que jugaron un Mundial, desaparecieron del mapa y aún figuran en la historia de la FIFA

La historia de los mundiales de fútbol está ligada a la transformación política de las naciones . Setenta y siete equipos han participado en fases finales, pero la geografía borró a varios de ellos del mapa. Desde imperios desmembrados hasta regímenes comunistas caídos, la FIFA gestiona hoy una herencia estadística compleja.

Qué es el Mansaf: el plato nacional de Jordania, uno de los próximos rivales de Argentina en el Mundial 2026

El Mundial 2026 rompe una tradición de la FIFA y tendrá tres inauguraciones: hora, días y estadios

Yugoslavia es el ejemplo más claro de esta mutación. Representó a los pueblos eslavos desde 1930 hasta 1998 , llegando a ser semifinalista en dos ocasiones. Tras su desmembramiento, la FIFA otorgó a Serbia la herencia de sus estadísticas, mientras que naciones como Croacia, Eslovenia o Bosnia comenzaron su propio camino independiente.

El caso alemán ilustra cómo la política define el palmarés. Entre la posguerra y la caída del Muro de Berlín, existieron dos selecciones: la Federal y la Democrática. La RFA ganó tres mundiales que hoy se atribuyen a la Alemania unificada, a pesar de que aquel país ya no existe formalmente como entidad dividida.

La Unión Soviética también dejó un vacío estadístico tras su disolución en los años noventa. Fue una potencia recurrente en el siglo XX, pero sus logros se reparten hoy entre federaciones que, en su mayoría, no han vuelto a la élite. Rusia es considerada su sucesora oficial ante la FIFA, aunque Ucrania logró superarla deportivamente en 2006.

Checoslovaquia completa el panorama europeo de naciones extintas. Fue subcampeona en dos ocasiones antes de que la República Checa y Eslovaquia decidieran separarse de mutuo acuerdo en 1992. Desde entonces, ninguna de las dos partes logró alcanzar el éxito que obtenían cuando defendían una misma camiseta en el campo de juego.

DLA (6)

Fuera de Europa, los cambios responden más a denominaciones políticas. Zaire, participante en 1974, es hoy la República Democrática del Congo. Por su parte, las Indias Orientales Neerlandesas, primer equipo asiático en un Mundial en 1938, compiten actualmente bajo el nombre de Indonesia tras obtener su independencia de la corona holandesa.

Los estados son construcciones humanas y el fútbol sigue su ritmo. La posibilidad de una selección coreana unificada o la aparición de nuevas naciones sugiere que la lista de participantes históricos seguirá transformándose según los designios de la historia política mundial.

Los países que jugaron el Mundial de fútbol y que ya no existen