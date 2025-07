Lamine Yamal heredó la diez de Lionel Messi y avisó: "Voy a hacer mi camino"

Recibir la diez que alguna vez utilizó el astro argentino es una apuesta muy fuerte desde lo simbólico. Sin embargo, Lamine no acusó recibo: " Presión no tengo ninguna, soy muy feliz. Seguiré disfrutando pero con un número diferente. Soñaba con tener el diez desde pequeño, cuando sueñas con jugar en el primer equipo y llevarlo... Ahora agradezco al club por haber confiado en mi", lanzó.

Lejos de compararse con uno de sus ídolos, Lamine Yamal se rindió ante la Pulga y dejó en claro que no quiere copiarlo sino hacer su historia. " Messi hizo su camino y yo voy a hacer el mío. El 10 me viene de Ansu, pasa de Ansu a Lamine. Mi deseo es seguir trabajando al máximo y dándolo todo para hacer felices a todo el mundo".

Esta temporada podría tener otro momento importante para el Barcelona: el regreso al Camp Nou. Sobre esto, y sus objetivos, Yamal confesó: "Tengo muchas ganas de volver a jugar en el Camp Nou para nuestra afición. El reto es seguir disfrutando y ganando. Y, claro, como no he ganado la Champions pues ganarla es mi mayor reto y objetivo".

Finalmente, minimizó las críticas por su estilo de vida fuera de las canchas, asegurando que no le interesan. "Tanto la crítica como el elogio, si no son de mi familia o amigos o gente cercana a mí me es muy indiferente porque al final me importa solo disfrutar y demostrar lo que soy. Yo trabajo y juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva disfruto de mi vida y ya está", tiró.