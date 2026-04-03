La verdad de los rumores del traspaso de Valentín Barco al Chelsea

El Colo suena para reforzar al cuadro de la Premier League de Inglaterra, mientras la rompe en su estadía en el Racing de Estrasburgo.

El presente de Valentín Barco es de ensueño. Es una de las máximas figuras del Racing de Estrasburgo de Francia, pelea fuertemente para ganarse un lugar entre los 26 que irán al Mundial 2026 con la Selección Argentina, y suena para los grandes del viejo continente. En este caso, el Chelsea de Inglaterra.

Valentín Barco está cerca de firmar con Chelsea: Valentin Barco El ex jugador de Boca es sensación en el Racing de Estrasburgo y está considerado uno de los mejores de la Liga 1. Gentileza Según trascendió, la operación sería bastante sencilla y no habría lugar para grandes negociaciones. Es que el grupo inversor BlueCo, liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, concentra gran parte de las acciones de ambas instituciones. Por tal motivo, el traspaso de Barco hacia Stamford Bridge significaría tan sólo un trámite para los clubes.

El único tema a tener en cuenta es el deseo del jugador respecto a lo futbolístico y el contrato que tendrá. Respecto a lo primero, el Colo ve con buenos ojos retornar a la Premier League para tener una revancha, después de un paso fugaz y sin éxito por el Brighton. En cuanto al dinero, ya habría un principio de acuerdo entre las partes para la firma del vínculo.

Por otra parte, cabe destacar que el hecho de que el entrenador de los Blues sea Liam Rosenior es clave para entender este traspaso. El joven adiestrador fue clave para la recuperación futbolística del exBoca en Francia, ya que lo dirigió cuando apenas llegó a Estrasburgo. Desde ese momento, la relación entre ambos fue buena y el jugador se convirtió en una debilidad del DT.