3 de abril de 2026 - 16:49

La verdad de los rumores del traspaso de Valentín Barco al Chelsea

El Colo suena para reforzar al cuadro de la Premier League de Inglaterra, mientras la rompe en su estadía en el Racing de Estrasburgo.

Valentín Barco, figura del Racing de Estrasburgo podría recalar en Chelsea

Valentín Barco, figura del Racing de Estrasburgo podría recalar en Chelsea

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presente de Valentín Barco es de ensueño. Es una de las máximas figuras del Racing de Estrasburgo de Francia, pelea fuertemente para ganarse un lugar entre los 26 que irán al Mundial 2026 con la Selección Argentina, y suena para los grandes del viejo continente. En este caso, el Chelsea de Inglaterra.

Leé además

Enzo Fernández fue sancionado en Inglaterra

El DT de Chelsea impuso una dura sanción a Enzo Fernández: "Es decepcionante"
Enzo Fernández no negó las ganas de ir a Madrid

Enzo Fernández le guiñó el ojo a Real Madrid: "Me gustaría mucho vivir en la ciudad"

Valentín Barco está cerca de firmar con Chelsea:

Valentin Barco
El ex jugador de Boca es sensación en el Racing de Estrasburgo y está considerado uno de los mejores de la Liga 1.

El ex jugador de Boca es sensación en el Racing de Estrasburgo y está considerado uno de los mejores de la Liga 1.

Según trascendió, la operación sería bastante sencilla y no habría lugar para grandes negociaciones. Es que el grupo inversor BlueCo, liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, concentra gran parte de las acciones de ambas instituciones. Por tal motivo, el traspaso de Barco hacia Stamford Bridge significaría tan sólo un trámite para los clubes.

El único tema a tener en cuenta es el deseo del jugador respecto a lo futbolístico y el contrato que tendrá. Respecto a lo primero, el Colo ve con buenos ojos retornar a la Premier League para tener una revancha, después de un paso fugaz y sin éxito por el Brighton. En cuanto al dinero, ya habría un principio de acuerdo entre las partes para la firma del vínculo.

Por otra parte, cabe destacar que el hecho de que el entrenador de los Blues sea Liam Rosenior es clave para entender este traspaso. El joven adiestrador fue clave para la recuperación futbolística del exBoca en Francia, ya que lo dirigió cuando apenas llegó a Estrasburgo. Desde ese momento, la relación entre ambos fue buena y el jugador se convirtió en una debilidad del DT.

De no mediar inconvenientes, el arribo de Valentín Barco al Chelsea se hará efectivo al finalizar la temporada, en la previa misma de la disputa de la Copa del Mundo. Así, cerrará una etapa fructífera en el Racing francés, donde hasta el momento acumuló 52 presentaciones, dos goles y 11 asistencias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alejandro Garnacho admitió su culpabilidad por conducir a 80 km/h en Carrington.

Lejos de Argentina, Alejandro Garnacho fue condenado por exceso de velocidad y deberá pagar una costosa multa

Rumania. Mariano Navone ganó el abierto ATP de Bucarest

Mariano Navone estuvo sólido en Rumania y ganó su primer título ATP

Por Gonzalo Tapia
El jugador de tenis argentino Francisco Comesaña que disputará el Masters 1000 de Montecarlo en Monaco

Masters 1000 de Montecarlo: Juan Cerúndolo y Francisco Comesaña están en el cuadro principal

Por Gonzalo Tapia
Marco Trungelliti no pudo en la final del abierto de Marruecos ante el español Rafael Jódar.

Fin para el sueño de Marco Trungelliti en Marruecos

Por Gonzalo Tapia