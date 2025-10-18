18 de octubre de 2025 - 19:59

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a Marruecos por final del Mundial: hora, TV, formaciones

La Selección Argentina juega la final del Mundial Sub 20, ante Marruecos. Será este domingo desde las 20 horas.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina se enfrenta este domingo con Marruecos, en la que será la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Este trascendental encuentro está programado para las 20 (hora de Argentina), se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani.

Por Redacción Deportes
Santino Andino, el mendocino, jugador de Godoy Cruz, que jugará la final del Mundial Sub 20. ¡Vamos Argentina! 

Santino Andino, el mendocino que juega la final del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

Por Juan Azor
Selección Argentina Sub 20 - Colombia

En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la Argentina conseguirá su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y se afianzará como la selección más ganadora del certamen.

Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primera en el Grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corra del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente.

Los marroquíes, que disputan un Mundial Sub 20 por cuarta ocasión en su historia, quieren convertirse en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009.

Probables formaciones de la Selección Argentina - Marruecos:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri.DT: Mohamed Ouahbi.

Datos del partido:

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Maurizio Mariani

Hora: 20

TV: Telefe y DSports

Minuto a minuto y estadísticas:

