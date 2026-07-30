La RFEF investiga al Barcelona por presunto contacto ilegal con Julián Álvarez: todos los detalles

El Comité de Disciplina abrió un expediente disciplinario a Barcelona tras la acusación del Colchonero. Crece la tensión en el mercado de pases.

El mercado de pases europeo sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un procedimiento disciplinario extraordinario contra el FC Barcelona a raíz de una denuncia formal presentada por el Atlético de Madrid.

El club madrileño acusa al conjunto azulgrana de incurrir en tapping up —contactos no autorizados con un futbolista con contrato vigente— en las negociaciones para fichar al delantero argentino Julián Álvarez.

EL CONFLICTO ENTRE EL ATLÉTICO DE MADRID Y EL BARCELONA SUMÓ UN NUEVO CAPÍTULO



La RFEF notificó oficialmente al conjunto culé sobre la denuncia presentada por el Colchonero ante ese organismo y la FIFA por presuntos contactos con Julián Álvarez cuando todavía tenía contrato… pic.twitter.com/dD70MuqGSq — Diario Olé (@DiarioOle) July 30, 2026 ¿Por qué el Atlético de Madrid denunció al Barcelona? La dirigencia del Atlético, encabezada por Miguel Ángel Gil Marín, sostiene que el Barcelona entabló conversaciones directas con la "Araña" sin el consentimiento de la institución colchonera, violando la normativa FIFA e ignorando que el atacante posee un vínculo contractual firmado hasta junio de 2030.

Ante esta presentación, la RFEF designó a un instructor oficial y notificó a ambas partes para que presenten sus alegaciones correspondientes antes de emitir un fallo disciplinario.

Julián Álvarez, clave en Barcelona - Atlético de Madrid EFE / Siu Wu La defensa del Barcelona y el deseo de la "Araña" En la Ciudad Condal hay calma frente al expediente. Desde la dirigencia culé aseguran que la apertura del caso es un mero trámite administrativo derivado de la denuncia y confían en que no habrá sanciones.