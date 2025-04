La octava fecha del hockey femenino tuvo muchas sorpresas

En tanto los demás marcadores fueron: Peumayén A 1 ( Karen Giorgio ), CPBM 5 ( goles de Jimena Vera (2), Monserrat Alcalde (2 ) y Emilia Alías 1 ); Marista B 0 vs. Maristas 1 ( Belén Rodríguez ). Marista A 1 ( Ema Tarquini ), vs. Teqüe 2 ( Sol Prividera y Josefina Rizzo ); Obras 1 ( Sofía Agricolo ), Liceo 0. UN Cuyo 1 ( Olivia Wisniewski ), Club Alemán 0, y Tacurú 3 vs. San Jorge 1.

Los Tordos en la primera llegada a fondo, no iban ni dos minutos, quebró al cero y el gol nació desde el stick de Valentina Micoli. Al promediar el primer cuarto, Dolores Correa Llano estuvo cerca de aumentar cifras en el marcador a favor de su equipo, pero la arquera andinista: Rosario Martínez, paró muy bien el "misilazo" de la delantera azulgrana.

Después, el equipo de Marcos "Marquiños" Sánchez equilibró el ida y vuelta.

El segundo cuarto fue muy discreto, Los Tordos jugó más tranquilo, al promediar la etapa, Andino anotó a través de Sol Alías, pero el tanto fue anulado. El dictamen fue polémico, es más hinchas y jugadores de Regatas se quedaron sorprendidos y tristes con tamaña decisión, quedó flotando en el aire godoicruceño, que el gol fue totalmente valido. Pero la realidad indica que el que manda en el partido es el réferi.

Minutos más tarde, la capitana Trinidad Conalbi anotó el segundo tanto para las orientadas por Franco Medici Franco.

El tercer cuarto fue totalmente para Andino, que conectó todos los enchufes y los circuitos comenzaron a funcionar de maravilla. Buen trabajo de Barbara Muzaber, que retornó a jugar este año hockey. En el primer corto para las azules, la ex "Number Ten" no erró y anotó el 2-1.

Un poco más tarde, Azul García tuvo una oportunidad de oro para convertir, pero la golera de Los Tordos también juega y dijo otra cosa.

Sobre el final, la jugadora de hockey de San Rafael, Emi Garre en el tercer córner corto para Los Tordos anotó el 3-1 y mucho más tarde otra jugadora del "Corazón de Mendoza": Sol Alías transformó un penal en gol para Regatas-Andino.

Todo terminó 3-a a favor de Los Tordos, que es el único equipo invicto y líder de la competencia.

Síntesis de hockey

Estadio Ciudad de Godoy Cruz

Regatas-Andino (2): Rosario Martínez; Melina Espinosa, Camila Alanís, Francisca Abaca, Constanza Godoy, Luciana Alvarez (C), Barbara Muzaber, Abril García, Defina Torres, Martina Palacios, Sol Alías (FI) Camila Gutiérrez, Morena Galeassi, Guillermina De La Torres. DT: Marcos Sánchez.

Los Tordos (3): Agustina Grone; Malena Sabez, Emilia Garre, Constanza Spitalleri, Dolores Correa Llano, Luz Roso, Josefina Ojeda, Valentina Micoli, Trinidad Conalbi, Amparo Correa Llano y Julia Grinfeld (FI): Amparo Blanco, Alejandrina Vázquez, Emilia Arroyo, Milagros Cuervo, Justina Intzés, Julieta Grone, Belén Placeres, Luciana Peralta y Amparo González Casale. DT Franco Medici.

Goles. Primer cuarto: A los 1'30'' Valentina Micoli (LT). Segundo cuarto: 7' Trinidad Conalbi (LT), Tercer cuarto: 4' Barbara Muzaber (R-A) y Cuarto cuarto: 12' Emi Garre (LT) y 14.30 Sol Alías (R-A).

La Figura: Valentina Micoli (LT)

Arbitros: Belén Marchessi y Martin Gutierrez.

tabla hockey.jpg

La Novena fecha

La Novena fecha del Apertura tendrá los siguientes partidos: Club Alemán vs. Regatas-Andino; Liceo vs. UN Cuyo; Teqüe vs. Obras; San Jorge vs. Marista; Maristas vs. Tacurú; CPBM vs. Marista "B"; Leonardo Murialdo vs. Peumayén y Los Tordos vs. UN San Juan.