La nueva perla del hockey césped es de la Universidad Nacional de Cuyo y se llama Milagros Alastra

-La verdad es que no busqué al hockey. Empecé desde muy chiquita, a mis 4 años, y fue amor a primera vista. En mi familia hubo y hay muchos deportistas, pero ninguno relacionado al hockey, excepto una prima que también lo practica.

A mis papás siempre les gustó el ambiente del deporte, por lo que deseaban, que iniciara alguno. Decidieron que el club de la UN Cuyo era una excelente opción, y este ha sido mi 'casa deportiva' desde ese entonces hasta la actualidad. Creo que también tuvieron que ver los profes que me entusiasmaron desde un principio.

-¿Practicaste otro deporte antes?

-Nunca tuve la necesidad de buscar otras alternativas. Con el hockey fue amor a primera vista

-¿En qué posición jugas?

-Donde más cómoda me siento, es de defensora y de volante.

-¿Cuáles han sido tus principales logros hasta ahora en el deporte?

-Podría destacar tres principales: Haber participado del ascenso a la A en mi club; participar del proceso sub 21 de la selección Argentina y haber conocido a excelentes personas, como amigas, profesionales y muchas otras.

Selección Sub 21

-¿Cómo fue vivir el mundo Leoncitas y en qué torneo jugaste?

-En el mundo leoncitas, se comparten prácticas con entrenadores, profesionales y jugadoras a otro nivel. Es algo que siempre soñé con vivir, por lo que siempre intento disfrutar, aprender y aprovechar al máxima de las distintas oportunidades que puedan surgir. Con todo eso, siempre espero ansiosa la lista para ver si me citan o no, por lo que cada convocatoria la vivo como si fuese la última. Ojalá que falte muchísimo para que sea la última. Respecto al torneo que jugué, tuve la oportunidad de debutar en la Copa Río de la Plata, en donde confirmé que quiero usar la celeste y blanca.

-En la Copa Río de La Plata marcó un gol en la selección ¿qué sensaciones tuviste al anotar el gol de Argentina y como fue el gol?

-Metí el último gol, y fue mi primer partido, es decir mi debut. El gol fue de córner corto, con un gesto denominado arrastre. Es un gesto q entreno muchísimo, y hace varios años. Sumar para la selección es una sensación hermosa, y más q haya sido con ese gesto que tanto tiempo le dedico es una gran satisfacción.

Metas con la Universidad Nacional de Cuyo

- ¿Cómo fue el 2024 para el equipo de hockey de UN Cuyo damas en primera?

-Fue un año super positivo, en el cual se pudo apreciar un gran crecimiento. Somos un equipo en formación, con jugadoras muy jóvenes que nos tocó llegar a primera y madurar sobre la marcha, con la suerte de contar con la enseñanza de José González.

Milagros Alastra jugadora de la UN Cuyo en hockey cesped (1).jpeg

-¿A que aspiran en este nuevo Torneo Apertura 2025?

-Tenemos objetivos muy claros. Queremos llegar a lo más alto y dejar al club arriba. Siempre seguir creciendo, aprendiendo y viviendo nuevas experiencias.

- ¿Cuáles son tus mayores sueños en el hockey?

-Mi sueño es jugar en la Selección Argentina y ganar algo importante.

- ¿Qué estudias y dónde?

-En el 2024 egresé del colegio S.T.R.O.B.E.R.I Este año será el primero en la etapa de facultad. Voy a estudiar Negocios Digitales con metodología virtual, para poder continuar enfocándome en mis objetivos deportivos.

Para puntualizar 'Mili' indicó que: " Me gustaría aprovechar y agradecer a mi familia, mi club, mis amigas y muchas otras personas que también son grandes responsables de lo q me toca vivir a mí hoy. Considero q, al menos en mi caso, estás oportunidades no las conseguí para nada sola, sino q el apoyo, enseñanza, educación, dedicación y muchas otras cosas que me brindaron los anteriormente mencionados fueron más q indispensables para mí, y las valoro y agradezco muchísimo".

-¿Oficialmente te convocaron al mayor de Mendoza?

-No, no he jugado en ningún torneo oficial por ahora.