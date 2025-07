Yésica Marcos, ex campeona de boxeo: "De los 100 que andaban alrededor mío, sólo quedaron dos o tres"

En el MGM Grand Arena de Las Vegas, Pacquiao desafió los pronósticos y volvió a desplegar esa agresividad característica que lo consagró como uno de los grandes del boxeo. Dominó varios tramos del combate con precisión y reflejos intactos, en un regreso profesional que no se producía desde 2021 .

La leyenda sigue vigente: Manny Pacquiao brilló a los 46 años, pero un polémico empate lo dejó sin título La leyenda sigue vigente: Manny Pacquiao brilló a los 46 años, pero un polémico empate lo dejó sin título EFE

“Creo que gané la pelea, que fue cerrada”, declaró un Pacquiao sereno pero firme. “Es un oponente difícil, pero hice un trabajo duro. Me preparé con disciplina para que la edad no me pasara factura”. La leyenda, que fue campeón en ocho divisiones distintas, volvió con una versión competitiva, agresiva y cargada de experiencia.