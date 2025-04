La insólita técnica de los hinchas de River Plate para retener a Franco Mastantuono

Pensando en que los ojeadores y los simpatizantes de instituciones de Europa no lo observen y queden enamorados de su juego, los fanáticos del Millonario implementaron una insólita técnica en las redes sociales: hablar mal de Mastantuono, con el objetivo de que no quieran comprarlo .

Mastantuono la rompe en River Plate y la Selección Argentina Sub 20

La graciosa técnica de los hinchas de River Plate para retener a Mastantuono:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ivanalvarenga1/status/1913412414684475845&partner=&hide_thread=false Mastantuono es probablemente el PEOR jugador que sacó River desde que tengo uso de razón. El gol de hoy ni él sabe cómo lo hizo, todos los partidos juega un desastre. Solamente un chiflado pondría 45 millones por él. https://t.co/qi0OFmDOEv — Iván (@ivanalvarenga1) April 19, 2025

La publicación se hizo viral rápidamente, alcanzando 400 mil visualizaciones y cientos de comentarios, que entendieron la meta del posteo, y se plegaron con respuestas plagadas de humor. "No sé que hace sacandole el lugar a cracks como Lanzini o Simón, me parece un papelón que siga jugando este muerto ojalá lo bajen a reserva y se termine yendo a un club como chacarita, acorde a su nivel", o "Por esa guita me llevo a Tapia y a Gonzáles Pirez", son algunos de los divertidos mensajes que se observan.