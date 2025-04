La histórica frase de Pedro Marchetta: ""No me ofrecieron ser DT de la Selección Argentina porque soy negro"

"No me ofrecieron ser DT de la Selección Argentina porque soy negro" , sostuvo y generó por supuesto mucha repercusión. Sobre todo en medio del brillante momento de la Albiceleste. Lo cierto es que Pedro nunca tuvo la chance que más esperaba y dejó la dirección técnica en 2005, en tanto su fallecimiento se dio hace 3 años en su Córdoba natal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Relatoresconvos/status/1718333340137533662&partner=&hide_thread=false "Petaco, escuchame bien: hoy pateá desde cualquier lado que para ellos ataja uno que se llama Campagnuolo. Tiene apellido de mermelada. Si no le haces un gol sos un muerto".



Jorge Pedro Marchetta pic.twitter.com/kikSJ0JbH1 — ® Σ |_ Δ Φ ® Σ § (@Relatoresconvos) October 28, 2023

El día que Russo estuvo a un paso de asumir en la Selección

"Lo que pasó no me lo quisieron decir, pero lo entendí. A la noche me dijeron que era y después me llamaron diciendo que no", completó Russo ante la consulta de Juan Pablo Varsky. Y si bien el actual DT del Ciclón no tuvo mayores precisiones, la historia dice que Diego Maradona terminó asumiendo.