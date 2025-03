Atento Scaloni: un defensor de la Selección argentina se perdería el resto de la temporada por lesión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_fuertealmedio_/status/1906062288169189616&partner=&hide_thread=false Leonardo Balerdi tuvo que salir LESIONADO luego de esta jugada. pic.twitter.com/uNmYFjFagU — Fuerte Al Medio (@_fuertealmedio_) March 29, 2025

Es por este motivo que Balerdi estaría entre dos y tres meses fuera de las canchas y no estará presente en las convocatorias de Scaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias, a principios de junio. “Me entristece haber perdido a Balerdi, pesa aún más que la derrota. Espero que se recupere rápidamente porque sin él no tenemos un defensor rápido. Nos cuesta cuando él no está, el equipo muchas veces pierde cuando él no está”, expresó Roberto De Zerbi, DT del Olympique de Marsella.