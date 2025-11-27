27 de noviembre de 2025 - 11:51

La AFA designó a los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Los mejores ocho del futbol argentino se disputaran el pase a semifinales entre el sábado y el lunes. La AFA dio a conocer las autoridades de los encuentros.

Yael Falcón Pérez, Arbitro de AFA.

Entre los elegidos, Yael Falcón Pérez será el encargado de dirigir a Central Córdoba contra Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero en el estadio Madre de Ciudades, el sábado 29 de noviembre, en lo que va a ser el primer partido de los cuartos. Posteriormente, el domingo 30 de noviembre en la Bombonera, el juez será Fernando Echenique, en el duelo de Boca frente a Argentinos Juniors.

Fernando Echenique, el árbitro designado para Boca-Argentinos.

Por otro lado, el lunes 1 de diciembre, para Barracas Central ante Gimnasia de La Plata en el estadio Claudio Tapia, el árbitro será Hernán Mastrangelo. Por último, en el encuentro Racing vs Tigre, Andrés Merlos impartirá justicia desde el Cilindro de Avellaneda.

Qué árbitros estarán ausentes

Hay nombres con peso en el arbitraje del futbol argentino, como los de Nicolás Ramírez y Darío Herrera, que no estarán presentes en esta instancia de cuartos de final debido a que ambos fueron designados para la final de la Copa Libertadores en Lima, el sábado 29 de noviembre, donde se enfrentaran Flamengo y Palmeiras.

Darío Herrera dirigirá la final de la Libertadores 2025 en Perú.

