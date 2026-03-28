28 de marzo de 2026 - 19:12

Julián Santero, condicionado en Neuquén: robo, falta de grip y un finde cuesta arriba en el TC

El mendocino vivió un par de jornadas adversas dentro y fuera de la pista en el Turismo Carretera. Julián Santero fue víctima de un robo el viernes, antes de llegar al circuito y hoym no logro encontrar rendimiento en su BMW, cerrando la clasificación lejos de los puestos de punta.

El piloto mendocino y su BMW no tuvieron un buen sábado en Neuquén, necesitan mejorar para el domingo. Santero terminó en el puesto 17.

El piloto mendocino y su BMW no tuvieron un buen sábado en Neuquén, necesitan mejorar para el domingo. Santero terminó en el puesto 17.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Julián Santero tuvo un arranque complicado en la tercera fecha del Turismo Carretera, que se disputa en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén. El piloto mendocino atravesó una jornada adversa tanto fuera como dentro de la pista.

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En su llegada a la ciudad, Santero sufrió el robo de pertenencias mientras almorzaba en un restaurante, un episodio que marcó el inicio de un día difícil. Ya en el circuito, el rendimiento de su BMW tampoco estuvo a la altura de las expectativas durante los entrenamientos y la clasificación.

Lejos de los tiempos de referencia

El campeón de la temporada 2024 finalizó en el puesto 17 y quedó lejos de los registros de punta, en una jornada en la que varios protagonistas también evidenciaron dificultades, como Agustín Canapino y Mariano Werner.

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El BMW de Santero no tuvo un buen rendimiento en el inicio del fin de semana en Neuqu&eacute;n.&nbsp;

El BMW de Santero no tuvo un buen rendimiento en el inicio del fin de semana en Neuquén.

La palabra de Santero y los problemas de grip

Esperemos tener un mejor grip mañana en las series y en la carrera, que es lo que nos faltó hoy para tener velocidad en las curvas. Terminamos a nueve décimas de Rossi, que es mucho”, analizó Santero tras la clasificación.

El mendocino hizo hincapié en los inconvenientes de adherencia de su auto: “Es un tema de equilibrio. Tengo poco grip en general y necesitamos ir más rápido en las curvas, pero no lo podemos lograr. Siento que me falta velocidad en los sectores donde debería acelerar y no puedo porque el auto patina”.

Un circuito que exige adaptación

Además, el piloto señaló que las condiciones del trazado podrían haber influido: “Probablemente el asfalto sea diferente a lo que veníamos de El Calafate o Viedma. Necesitamos otra configuración, ya sea de suspensión o de otros aspectos”.

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Despu&eacute;s de tres a&ntilde;os Mat&iacute;as Rossi volvi&oacute; hacer una pole y con ella sum&oacute; la n&uacute;mero 40 de su carrera, todo un r&eacute;cord en la categor&iacute;a.&nbsp;

Después de tres años Matías Rossi volvió hacer una pole y con ella sumó la número 40 de su carrera, todo un récord en la categoría.

Rossi, el gran protagonista de la clasificación

Mientras Santero buscaba respuestas, la clasificación tuvo como gran figura a Matías Rossi. El piloto de Del Viso, con su Toyota Camry del Pradecon Racing, se quedó con la pole position con un tiempo de 1:27.035 y alcanzó su 40ª pole en la categoría, un registro histórico.

Rossi superó a Juan Bautista De Benedictis, que quedó a 0.174, y a Christian Ledesma, tercero a 0.178. Completaron los primeros cinco Marcos Landa y Otto Fritzler, en una tanda muy ajustada.

Lo que viene en Neuquén

La actividad continuará este domingo con las series desde las 10.00, mientras que la final está prevista para las 14.00. Allí, Santero buscará revertir un inicio complicado y recuperar protagonismo en el trazado neuquino.

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