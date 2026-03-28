Julián Santero, condicionado en Neuquén: robo, falta de grip y un finde cuesta arriba en el TC

Julián Santero tuvo un arranque complicado en la tercera fecha del Turismo Carretera , que se disputa en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén. El piloto mendocino atravesó una jornada adversa tanto fuera como dentro de la pista.

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En su llegada a la ciudad, Santero sufrió el robo de pertenencias mientras almorzaba en un restaurante, un episodio que marcó el inicio de un día difícil. Y a en el circuito, el rendimiento de su BMW t ampoco estuvo a la altura de las expectativas durante los entrenamientos y la clasificación.

El campeón de la temporada 2024 finalizó en el puesto 17 y quedó lejos de los registros de punta, en una jornada en la que varios protagonistas también evidenciaron dificultades, como Agustín Canapino y Mariano Werner.

“ Esperemos tener un mejor grip mañana en las series y en la carrera , que es lo que nos faltó hoy para tener velocidad en las curvas. Terminamos a nueve décimas de Rossi, que es mucho ”, analizó Santero tras la clasificación.

El BMW de Santero no tuvo un buen rendimiento en el inicio del fin de semana en Neuquén.

El mendocino hizo hincapié en los inconvenientes de adherencia de su auto : “Es un tema de equilibrio. Tengo poco grip en general y necesitamos ir más rápido en las curvas, pero no lo podemos lograr. Siento que me falta velocidad en los sectores donde debería acelerar y no puedo porque el auto patina”.

Un circuito que exige adaptación

Además, el piloto señaló que las condiciones del trazado podrían haber influido: “Probablemente el asfalto sea diferente a lo que veníamos de El Calafate o Viedma. Necesitamos otra configuración, ya sea de suspensión o de otros aspectos”.

image Después de tres años Matías Rossi volvió hacer una pole y con ella sumó la número 40 de su carrera, todo un récord en la categoría. prensaactc

Rossi, el gran protagonista de la clasificación

Mientras Santero buscaba respuestas, la clasificación tuvo como gran figura a Matías Rossi. El piloto de Del Viso, con su Toyota Camry del Pradecon Racing, se quedó con la pole position con un tiempo de 1:27.035 y alcanzó su 40ª pole en la categoría, un registro histórico.

Rossi superó a Juan Bautista De Benedictis, que quedó a 0.174, y a Christian Ledesma, tercero a 0.178. Completaron los primeros cinco Marcos Landa y Otto Fritzler, en una tanda muy ajustada.

Lo que viene en Neuquén

La actividad continuará este domingo con las series desde las 10.00, mientras que la final está prevista para las 14.00. Allí, Santero buscará revertir un inicio complicado y recuperar protagonismo en el trazado neuquino.