Jugó en el Arsenal, sus goles se asociaron a las muertes de Bin Laden o Steve Jobs y se retiró a los 35 años

Aaron Ramsey, el histórico mediocampista de Gales y referente del Arsenal , anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años. Tras quedar libre luego de su breve paso por los Pumas de México, el volante decidió poner fin a una trayectoria de dos décadas marcada por los títulos y una insólita leyenda viral.

Ramsey comunicó su decisión a través de una sentida carta en Instagram, donde agradeció a su familia, a los entrenadores que lo acompañaron y a la "Muralla Roja" , la fiel hinchada de la selección de Gales. El jugador reconoció que no fue una elección sencilla de tomar, pero que llega tras una profunda reflexión sobre su presente físico y profesional.

A lo largo de su carrera, el galés acumuló una vitrina envidiable con diez trofeos oficiales. Su etapa más brillante ocurrió en el Arsenal de Inglaterra, donde disputó 369 partidos y conquistó tres FA Cup durante una década. También sumó gloria en Italia con la Juventus, ganando un Scudetto, y en Escocia, donde levantó una copa con el Rangers.

Sin embargo, más allá de sus logros técnicos, Ramsey convivió con un fenómeno digital único: la supuesta "maldición" que vinculaba sus goles con la muerte de celebridades mundiales. Este mito nació en 2011, cuando anotó ante el Manchester United y, al día siguiente, falleció Osama bin Laden. La lista creció con los años, incluyendo nombres como Steve Jobs , Whitney Houston, Paul Walker y David Bowie.

Aunque siempre se trató de coincidencias, el mito alimentó su fama en redes sociales durante años. El propio jugador y su entorno trataron de restarle importancia a la leyenda, enfocándose en su capacidad para llegar al área y su despliegue físico, virtudes que lo llevaron a ser el capitán y referente absoluto de la generación dorada de Gales , con la que disputó 86 encuentros.

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Su paso por México y el factor que aceleró el retiro

Su última experiencia en el fútbol profesional fue en los Pumas de México, donde su estadía fue mucho más corta de lo esperado. Ramsey apenas disputó seis encuentros en la liga mexicana antes de rescindir su contrato por motivos personales que mezclaron lo deportivo con lo afectivo.

El detonante de su salida de México fue la desaparición de su perra, Halo. El futbolista llegó a ofrecer una recompensa de 10 mil dólares para encontrarla, pero el estrés de la situación y la necesidad de regresar a Europa lo llevaron a dejar el club tras una derrota ante el América en septiembre de 2025. Desde entonces, permanecía sin equipo hasta el anuncio definitivo de este martes.

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Con su retiro, el fútbol pierde a un volante elegante que supo reponerse a lesiones graves y que lideró a su país en momentos históricos.