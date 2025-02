Jorge Almirón llenó de elogios a la nueva figura de Boca Carlos Palacios: " No le tiene miedo a nada"

También aseguró que disfrutó mucho estar al mando del Xeneize: “Me gustó mucho dirigir a Boca, competir a un alto nivel, estuve poco tiempo y creo que después podía haber seguido creciendo. Estoy muy contento en Colo Colo también, estoy disfrutando el día a día, el tiempo dirá, siempre agradecido por el paso que me tocó estar ahí, no lo dudaría”.