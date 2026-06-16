Irán y Nueva Zelanda firman un vibrante empate en el debut del Grupo G

En un encuentro marcado por la extrema tensión geopolítica y una logística al límite, las selecciones de Irán y Nueva Zelanda igualaron 2-2 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Mundial 2026: Dibu Martínez avanza en su recuperación y crece el optimismo para el debut de Argentina

Ante 70,108 espectadores , el "Team Melli" y los "All Whites" protagonizaron el duelo con más anotaciones de la jornada inaugural del Grupo G en el Mundial 2026.

El partido estuvo rodeado de un ambiente inusual. Debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el gobierno estadounidense negó la visa a 15 miembros del cuerpo técnico iraní , obligando a la delegación asiática a establecer su base en Tijuana, México . Los futbolistas iraníes tuvieron que volar a Los Ángeles apenas unas horas antes del pitazo inicial, bajo un régimen de visados condicionales que los obligaba a regresar a suelo mexicano inmediatamente después del encuentro.

A pesar del desgaste físico y las protestas políticas registradas en las inmediaciones del estadio, el equipo dirigido por Amir Ghalenoei mostró una notable fortaleza mental para rescatar un punto en la cancha.

Nueva Zelanda, que llegó a California con semanas de anticipación, aprovechó el desconcierto inicial de su rival. Apenas al minuto 7 , el delantero Elijah Just abrió el marcador tras una asistencia del capitán Chris Wood, venciendo al portero Alireza Beiranvand con un remate potente.

Irán Nueva Zelanda Mundial 2026 Amirhossein Hosseinzadeh (i) de Irán disputa un balón con Joe Bell de Nueva Zelanda este lunes, durante un partido del grupo G del Mundial de la FIFA 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso

Irán reaccionó y, tras un aviso de Mehdi Taremi que se estrelló en el poste, logró la igualdad al minuto 32 por conducto de Ramin Rezaeian, quien definió tras una jugada colectiva en espacio reducido. Antes del descanso, el árbitro mexicano César Arturo Ramos anuló un gol de Ali Nemati por fuera de juego, tras consultar con el VAR.

En el complemento, la fórmula Wood-Just volvió a rendir frutos. Al minuto 54, Just marcó su doblete personal, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de Nueva Zelanda en anotar dos goles en un mismo partido de Copa del Mundo.

Empate a puro corazón

Lejos de rendirse, los "Príncipes de Persia" adelantaron líneas y encontraron el premio a su persistencia al minuto 64. Mohammad Mohebbi conectó un cabezazo perfecto tras un centro preciso de Rezaeian, estableciendo el 2-2 definitivo que desató la locura entre los aficionados iraníes presentes.

El tramo final del encuentro fue una vitrina para el defensor neozelandés Tim Payne, quien se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales durante este Mundial, recibiendo ovaciones de la grada cada vez que tocaba el balón.

Panorama del Grupo G

Con este resultado, ambas escuadras suman su primer punto en el certamen. Curiosamente, debido a los criterios de desempate, Nueva Zelanda lidera momentáneamente el grupo, seguida de cerca por Irán en la segunda posición.

El camino para ambos combinados continuará el próximo 21 de junio. Irán se medirá ante la favorita Bélgica nuevamente en Los Ángeles, mientras que Nueva Zelanda viajará a Vancouver para enfrentar a Egipto. El desempeño de hoy sugiere que, a pesar de las adversidades extradeportivas, este sector será uno de los más cerrados y emocionantes de la Copa del Mundo.

Minuto a minuto y estadísticas de Irán - Nueva Zelanda: