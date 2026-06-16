Irán y Nueva Zelanda empataron en un vibrante debut por el Grupo G

La Irán y Nueva Zelanda empataron 2 a 2 este lunes en el SoFi Stadium de Inglewood, Estados Unidos, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. En un partido cambiante y con oportunidades para ambos equipos, ninguno logró sostener la ventaja y terminaron repartiendo puntos en su debut en la competencia.
Nueva Zelanda comenzó mejor y logró ponerse en ventaja rápidamente. A los siete minutos, Elijah Just culminó una jugada ofensiva generada por Chris Wood y aprovechó espacios en la defensa iraní para establecer el 1-0.
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Elijah Just y Liberato Cacace celebran la ventaja parcial de Nueva Zelanda ante Irán durante el partido disputado en Los Ángeles por el Grupo G del Mundial 2026.
EFE/ Omar Alonso
El gol le permitió al conjunto oceánico manejar los primeros minutos con mayor tranquilidad, mientras Irán intentaba acomodarse en el partido.
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La reacción iraní
Con el paso de los minutos, Irán ganó terreno y empezó a instalarse en campo rival. El equipo asiático incrementó su presencia ofensiva y generó varias situaciones hasta encontrar la igualdad a los 32 minutos.
Ramin Rezaeian apareció dentro del área para definir una acción colectiva y marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos llegaron al descanso tras desperdiciar algunas oportunidades en los minutos finales de la primera etapa.
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Los jugadores de Irán festejan tras alcanzar la igualdad frente al conjunto neozelandés en Los Ángeles.
EFE/ Omar Alonso
Just volvió a golpear
El complemento mantuvo la intensidad del primer tiempo. Nueva Zelanda recuperó la ventaja a los 54 minutos gracias a una nueva intervención de Elijah Just, que firmó su doblete luego de una rápida transición ofensiva iniciada por Chris Wood.
El 2-1 obligó nuevamente a Irán a asumir el protagonismo y adelantar sus líneas en busca de la igualdad.
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Los jugadores de Nueva Zelanda festejan el triunfo parcial ante Irán. Partido que terminó igualado en 2 goles.
EFE/ Omar Alonso
Un empate que no se rompió
La respuesta iraní llegó diez minutos después. Mohammad Mohebbi conectó de cabeza un centro de Ramin Rezaeian y estableció el 2-2, devolviendo la paridad al marcador.
En la recta final, el juego perdió continuidad debido a infracciones, modificaciones y distintas interrupciones. Aunque ambos seleccionados intentaron encontrar el gol del triunfo, ninguno logró concretar sus oportunidades.
Con este empate, Irán y Nueva Zelanda sumaron un punto en su primera presentación dentro del Grupo G del Mundial 2026.