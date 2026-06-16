16 de junio de 2026 - 01:05

Irán y Nueva Zelanda empataron en un vibrante debut por el Grupo G

El conjunto asiático remontó dos veces el marcador y sumó un punto frente a Nueva Zelanda en su estreno en el Mundial 2026.

Ramin Rezaeian y Saman Ghoddos de Irán celebran un gol del empate frente a Nueva Zelanda. El conjunto asiático levantó dos veces el marcador.&nbsp;

Ramin Rezaeian y Saman Ghoddos de Irán celebran un gol del empate frente a Nueva Zelanda. El conjunto asiático levantó dos veces el marcador. 

Foto:

EFE/ Omar Alonso
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde saluda a todos después de su gran actuación en el partido que sostuvo Cabo Verde y España. El golero subió sus seguidores en las redes después de lo realizado en este juego mundialista. 

Mundial 2026: Vozinha en un par de horas se convirtió en un instagramer famoso

Por Redacción Deportes
Piden la expulsión de un árbitro del Mundial 2026 por presunto gesto de supremacía blanca

Escándalo en el Mundial 2026: piden la expulsión de un árbitro por presunto gesto de supremacía blanca

Por Redacción Deportes

Nueva Zelanda comenzó mejor y logró ponerse en ventaja rápidamente. A los siete minutos, Elijah Just culminó una jugada ofensiva generada por Chris Wood y aprovechó espacios en la defensa iraní para establecer el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066723196489851208&partner=&hide_thread=false
cc18bc058debf935d338a6810ee438f56c7f3a26w
Elijah Just y Liberato Cacace celebran la ventaja parcial de Nueva Zelanda ante Irán durante el partido disputado en Los Ángeles por el Grupo G del Mundial 2026.

Elijah Just y Liberato Cacace celebran la ventaja parcial de Nueva Zelanda ante Irán durante el partido disputado en Los Ángeles por el Grupo G del Mundial 2026.

El gol le permitió al conjunto oceánico manejar los primeros minutos con mayor tranquilidad, mientras Irán intentaba acomodarse en el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066722656238321926&partner=&hide_thread=false

La reacción iraní

Con el paso de los minutos, Irán ganó terreno y empezó a instalarse en campo rival. El equipo asiático incrementó su presencia ofensiva y generó varias situaciones hasta encontrar la igualdad a los 32 minutos.

Ramin Rezaeian apareció dentro del área para definir una acción colectiva y marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos llegaron al descanso tras desperdiciar algunas oportunidades en los minutos finales de la primera etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066722059762200618&partner=&hide_thread=false
c49bc351ffb868032c21dd55404df1bed5a023e1w
Los jugadores de Irán festejan tras alcanzar la igualdad frente al conjunto neozelandés en Los Ángeles.

Los jugadores de Irán festejan tras alcanzar la igualdad frente al conjunto neozelandés en Los Ángeles.

Just volvió a golpear

El complemento mantuvo la intensidad del primer tiempo. Nueva Zelanda recuperó la ventaja a los 54 minutos gracias a una nueva intervención de Elijah Just, que firmó su doblete luego de una rápida transición ofensiva iniciada por Chris Wood.

El 2-1 obligó nuevamente a Irán a asumir el protagonismo y adelantar sus líneas en busca de la igualdad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066720074459676763&partner=&hide_thread=false
b16d8abbf9063b638bef695c6e32baea5eebdb58w
Los jugadores de Nueva Zelanda festejan el triunfo parcial ante Irán. Partido que terminó igualado en 2 goles.

Los jugadores de Nueva Zelanda festejan el triunfo parcial ante Irán. Partido que terminó igualado en 2 goles.

Un empate que no se rompió

La respuesta iraní llegó diez minutos después. Mohammad Mohebbi conectó de cabeza un centro de Ramin Rezaeian y estableció el 2-2, devolviendo la paridad al marcador.

En la recta final, el juego perdió continuidad debido a infracciones, modificaciones y distintas interrupciones. Aunque ambos seleccionados intentaron encontrar el gol del triunfo, ninguno logró concretar sus oportunidades.

Con este empate, Irán y Nueva Zelanda sumaron un punto en su primera presentación dentro del Grupo G del Mundial 2026.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Entre hilos y crochet, más de 200 mujeres vistieron Zapopan con los colores representativos de las selecciones que jugarán en la Perla Tapatía. Foto X @ZapopanGob

Guadalajara se vistió de Mundial con un cielo tejido de 220 metros

Por Redacción Mundo
Elijah Just (c-adelante) y Tim Payne de Nueva Zelanda celebran un gol este lunes, durante un partido del grupo G del Mundial de la FIFA 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). 

Irán y Nueva Zelanda firman un vibrante empate en el debut del Grupo G

Tim Payne se emocionó por la cantidad de seguidores que sumó: Son más que la población de Nueva Zelanda

Tim Payne se emocionó por la cantidad de seguidores que sumó: "Son más que la población de Nueva Zelanda"

El equipo de Nueva York con la obtención del título terminó con una larga sequía de más de 50, tras superar a San Antonio Spurs en un apretado marcador.

Los Knicks rompieron la sequía y revitalizaron el imperio de James Dolan

Por Redacción Deportes