Irán y Nueva Zelanda empataron en un vibrante debut por el Grupo G

La Irán y Nueva Zelanda empataron 2 a 2 este lunes en el SoFi Stadium de Inglewood, Estados Unidos, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026 . En un partido cambiante y con oportunidades para ambos equipos, ninguno logró sostener la ventaja y terminaron repartiendo puntos en su debut en la competencia.

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Nueva Zelanda comenzó mejor y logró ponerse en ventaja rápidamente. A los siete minutos, Elijah Just culminó una jugada ofensiva generada por Chris Wood y aprovechó espacios en la defensa iraní para establecer el 1-0.

El gol le permitió al conjunto oceánico manejar los primeros minutos con mayor tranquilidad, mientras Irán intentaba acomodarse en el partido.

Elijah Just y Liberato Cacace celebran la ventaja parcial de Nueva Zelanda ante Irán durante el partido disputado en Los Ángeles por el Grupo G del Mundial 2026.

UN CABEZAZO INATAJABLE: Mohebi se elevó más alto que todos y puso la pelota contra un palo para firmar el 2-2 final de Irán contra Nueva Zelanda en el Mundial. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ouHiPjgt0X

Con el paso de los minutos, Irán ganó terreno y empezó a instalarse en campo rival. El equipo asiático incrementó su presencia ofensiva y generó varias situaciones hasta encontrar la igualdad a los 32 minutos.

RECUPERACIÓN EN MITAD DE CANCHA Y JUGADA COLECTIVA: así llegó el segundo de Nueva Zelanda, con doblete de asistencias de Chris Wood y doblete de goles de Just. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qdINmH8uh2

Ramin Rezaeian apareció dentro del área para definir una acción colectiva y marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos llegaron al descanso tras desperdiciar algunas oportunidades en los minutos finales de la primera etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066722059762200618&partner=&hide_thread=false EL PRIMER EMPATE DE LA NOCHE: Rezaeian llegó antes que el arquero de Nueva Zelanda y marcó para Irán en el Mundial. ¿Festejo con aura?



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c49bc351ffb868032c21dd55404df1bed5a023e1w Los jugadores de Irán festejan tras alcanzar la igualdad frente al conjunto neozelandés en Los Ángeles. EFE/ Omar Alonso

Just volvió a golpear

El complemento mantuvo la intensidad del primer tiempo. Nueva Zelanda recuperó la ventaja a los 54 minutos gracias a una nueva intervención de Elijah Just, que firmó su doblete luego de una rápida transición ofensiva iniciada por Chris Wood.

El 2-1 obligó nuevamente a Irán a asumir el protagonismo y adelantar sus líneas en busca de la igualdad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066720074459676763&partner=&hide_thread=false ¡EL PARTIDO SE ABRIÓ CON UN GOLAZO! Un control BRILLANTE de Chris Wood tras el saque del arquero y definición final de Elijah Just.



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b16d8abbf9063b638bef695c6e32baea5eebdb58w Los jugadores de Nueva Zelanda festejan el triunfo parcial ante Irán. Partido que terminó igualado en 2 goles. EFE/ Omar Alonso

Un empate que no se rompió

La respuesta iraní llegó diez minutos después. Mohammad Mohebbi conectó de cabeza un centro de Ramin Rezaeian y estableció el 2-2, devolviendo la paridad al marcador.

En la recta final, el juego perdió continuidad debido a infracciones, modificaciones y distintas interrupciones. Aunque ambos seleccionados intentaron encontrar el gol del triunfo, ninguno logró concretar sus oportunidades.

Con este empate, Irán y Nueva Zelanda sumaron un punto en su primera presentación dentro del Grupo G del Mundial 2026.