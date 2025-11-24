24 de noviembre de 2025 - 19:50

Insultos para Maximiliano Salas en la cancha de Racing: "el que no salta, es un traidor..."

En su primera visita al estadio de Racing, Maximiliano Salas escuchó la reprobación completa de una cancha que estuvo repleta.

Maxi Salas volvió al Cilindro con la camiseta de River y la hincha de Racing lo recibió con billetes.&nbsp;

Se hizo oír. Fue elocuente la silbatina. Que tronó en el Cilindro, caja de resonancia de una bronca contenida desde hace cuatro meses. Y que hizo erupción este lunes. Un alarido de enojo de la gente de Racing contra Maximiliano Salas. Un delantero que se fue del club en julio vía cláusula de rescisión. Que cortó su contrato -según él, luego de no haber sido reconocido económicamente por su esfuerzo a lo largo de su ciclo con Gustavo Costas en el bnaco- y que se mudó a River tras ser seducido por Marcelo Gallardo.

Santiago Solari abrió rápidamente el marcador en favor de Racing Club, que por ahora le gana 1-0 a River Plate. 

Promesa de partidazo: Racing Club le gana a River Plate al cabo del primer tiempo

VAR polémico: Racing se puso en ventaja con un tanto de Solari pero todo River pidió offside. 

Video: "el que no salta, es un traidor.."

"El que no salta es un traidor", sonó fuerte mientras Salas saludaba a todos sus ex compañeros e integrantes del cuerpo técnico de Gustavo Costas. Durante la entrada en calor había sonado "Traicionera", un hit de Sebastián Yatra, ¿con el club apuntando a Maxi?

El enojo con Salas data del 9 de julio, cuando se confirmó su traspaso a River a través del pago del canon de rescisión unilateral fijado en el contrato con Racing. Una decisión que generó controversia, que implicó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Núñez y Avellaneda. Y que generó una expectativa que no logró colmarse. O no al menos al nivel de € 8.000.000 que la Tesorería del club invirtió en él en una sola cuota.

image
Maxi Salas y Marcos Acu&ntilde;a, insultados por los simpatizantes de Racing Club.&nbsp;

Por eso se pronunció el hincha. Un rugido que también abarcó a Marcos Acuña, campeón con la Academia que ahora juega en River y a quien el fana no le perdona haber regresado a la Argentina para ponerse la Banda y no la camiseta de Racing. Insultos muy enfáticos y chiflidos de reproches por esa decisión aunque no a la misma escala de la del Gordo.

