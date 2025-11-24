Insultos para Maximiliano Salas en la cancha de Racing: "el que no salta, es un traidor..."

En su primera visita al estadio de Racing, Maximiliano Salas escuchó la reprobación completa de una cancha que estuvo repleta.

Maxi Salas volvió al Cilindro con la camiseta de River y la hincha de Racing lo recibió con billetes.

Embed "EL QUE NO SALTA ES UN TRAIDOR"



El hit en El Cilindro para recibir al River de HUEVO ACUÑA y MAXI SALAS pic.twitter.com/HKV7IPacul — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025 Video: "el que no salta, es un traidor.." "El que no salta es un traidor", sonó fuerte mientras Salas saludaba a todos sus ex compañeros e integrantes del cuerpo técnico de Gustavo Costas. Durante la entrada en calor había sonado "Traicionera", un hit de Sebastián Yatra, ¿con el club apuntando a Maxi?

El enojo con Salas data del 9 de julio, cuando se confirmó su traspaso a River a través del pago del canon de rescisión unilateral fijado en el contrato con Racing. Una decisión que generó controversia, que implicó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Núñez y Avellaneda. Y que generó una expectativa que no logró colmarse. O no al menos al nivel de € 8.000.000 que la Tesorería del club invirtió en él en una sola cuota.