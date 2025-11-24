Insultos para Maximiliano Salas en la cancha de Racing: "el que no salta, es un traidor..."

"El que no salta es un traidor", sonó fuerte mientras Salas saludaba a todos sus ex compañeros e integrantes del cuerpo técnico de Gustavo Costas. Durante la entrada en calor había sonado "Traicionera", un hit de Sebastián Yatra, ¿con el club apuntando a Maxi?
El enojo con Salas data del 9 de julio, cuando se confirmó su traspaso aRiver a través del pago del canon de rescisión unilateral fijado en el contrato con Racing. Una decisión que generó controversia, que implicó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Núñez y Avellaneda. Y que generó una expectativa que no logró colmarse. O no al menos al nivel de € 8.000.000 que la Tesorería del club invirtió en él en una sola cuota.
Por eso se pronunció el hincha. Un rugido que también abarcó a Marcos Acuña, campeón con la Academia que ahora juega en River y a quien el fana no le perdona haber regresado a la Argentina para ponerse la Banda y no la camiseta de Racing. Insultos muy enfáticos y chiflidos de reproches por esa decisión aunque no a la misma escala de la del Gordo.