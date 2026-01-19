Insólito: una toalla desató un incidente en la Copa Africana con el arquero suplente de Senegal y alcanzapelotas

La final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos quedó marcada por una situación poco habitual que se produjo en pleno desarrollo del partido y que tuvo como protagonista a Yehvann Diouf , arquero suplente del seleccionado senegalés y una toalla.

La ciencia detrás del método japonés para bajar de peso con agua tibia y una toalla

Si tenés un bidón de agua, posees un tesoro: cómo reciclarlo para darle un nuevo uso en el hogar

El encuentro, disputado bajo fuertes lluvias , presentó múltiples interrupciones y momentos de tensión. En ese contexto, una acción puntual con los alcanzapelotas derivó en una secuencia que rápidamente llamó la atención dentro del estadio y luego se difundió en redes sociales.

El partido se jugaba con condiciones climáticas adversas, lo que obligaba a los futbolistas, y especialmente a los arqueros, a recurrir con frecuencia a toallas para secar el balón y los guantes. Durante uno de esos momentos, el arquero titular de Senegal necesitó una toalla para continuar con normalidad.

Fue allí cuando se produjo el conflicto. Según lo registrado por las cámaras de televisión, los alcanzapelotas demoraron o impidieron la entrega de la toalla , lo que generó reclamos desde el campo y el banco de suplentes del conjunto senegalés.

Hoy Yehvan Diouf, arquero suplente de Senegal, fue el MVP absoluto, en la Final de la Copa. Así dejó la vida POR LA TOALLA de Mendy, que los alcanzapelotas marroquíes querían ROBAR para que no pudiera secar los guantes… INCREÍBLE, JAJAJA. pic.twitter.com/uhgJGAGrur

Ante la situación, Yehvann Diouf , arquero suplente de Senegal, abandonó el banco y se acercó a la zona donde se encontraban los alcanzapelotas. En ese sector se produjeron empujones y forcejeos , en una escena que se desarrolló mientras el partido estaba detenido.

La intervención del arquero suplente buscó recuperar la toalla para que su compañero pudiera continuar el juego. El episodio obligó a la intervención arbitral para ordenar la situación y permitir la reanudación del encuentro.

Un hecho insólito que recorrió el mundo

La secuencia fue captada por las transmisiones oficiales y se difundió rápidamente, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la final. La imagen del arquero suplente involucrado en un incidente fuera del juego fue uno de los hechos destacados de la jornada.

El episodio se dio en un partido cargado de tensión, propio de una final continental, y en un contexto en el que cada detalle tenía incidencia directa en el desarrollo del encuentro.

El resultado de la final

Más allá de lo ocurrido, Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones tras vencer a Marruecos por 1 a 0, en un partido cerrado y disputado hasta el final. El título se definió luego de un encuentro intenso, marcado tanto por las condiciones climáticas como por episodios extradeportivos.

image

La consagración de Senegal puso punto final a un torneo que tuvo una final con múltiples situaciones llamativas, entre ellas el incidente protagonizado por el arquero suplente, que quedó registrado como una de las imágenes más singulares del partido decisivo.