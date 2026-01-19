19 de enero de 2026 - 09:36

Insólito: una toalla desató un incidente en la Copa Africana con el arquero suplente de Senegal y alcanzapelotas

Una situación insólita se vivió durante la final de la Copa Africana de Naciones, cuando el arquero suplente de Senegal se enfrentó a los alcanzapelotas en medio del partido.

Una toalla desató el escándalo en la final de la Copa Africana.

Una toalla desató el escándalo en la final de la Copa Africana.

Foto:

Por Francisco Moreno

La final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos quedó marcada por una situación poco habitual que se produjo en pleno desarrollo del partido y que tuvo como protagonista a Yehvann Diouf, arquero suplente del seleccionado senegalés y una toalla.

Leé además

si tenes un bidon de agua, posees un tesoro: como reciclarlo para darle un nuevo uso en el hogar

Si tenés un bidón de agua, posees un tesoro: cómo reciclarlo para darle un nuevo uso en el hogar

Por Daniela Leiva
la ciencia detras del metodo japones para bajar de peso con agua tibia y una toalla

La ciencia detrás del método japonés para bajar de peso con agua tibia y una toalla

Por Cristian Reta

El encuentro, disputado bajo fuertes lluvias, presentó múltiples interrupciones y momentos de tensión. En ese contexto, una acción puntual con los alcanzapelotas derivó en una secuencia que rápidamente llamó la atención dentro del estadio y luego se difundió en redes sociales.

La toalla de la discordia en África

El partido se jugaba con condiciones climáticas adversas, lo que obligaba a los futbolistas, y especialmente a los arqueros, a recurrir con frecuencia a toallas para secar el balón y los guantes. Durante uno de esos momentos, el arquero titular de Senegal necesitó una toalla para continuar con normalidad.

Embed

Fue allí cuando se produjo el conflicto. Según lo registrado por las cámaras de televisión, los alcanzapelotas demoraron o impidieron la entrega de la toalla, lo que generó reclamos desde el campo y el banco de suplentes del conjunto senegalés.

Ante la situación, Yehvann Diouf, arquero suplente de Senegal, abandonó el banco y se acercó a la zona donde se encontraban los alcanzapelotas. En ese sector se produjeron empujones y forcejeos, en una escena que se desarrolló mientras el partido estaba detenido.

La intervención del arquero suplente buscó recuperar la toalla para que su compañero pudiera continuar el juego. El episodio obligó a la intervención arbitral para ordenar la situación y permitir la reanudación del encuentro.

Un hecho insólito que recorrió el mundo

La secuencia fue captada por las transmisiones oficiales y se difundió rápidamente, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la final. La imagen del arquero suplente involucrado en un incidente fuera del juego fue uno de los hechos destacados de la jornada.

El episodio se dio en un partido cargado de tensión, propio de una final continental, y en un contexto en el que cada detalle tenía incidencia directa en el desarrollo del encuentro.

El resultado de la final

Más allá de lo ocurrido, Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones tras vencer a Marruecos por 1 a 0, en un partido cerrado y disputado hasta el final. El título se definió luego de un encuentro intenso, marcado tanto por las condiciones climáticas como por episodios extradeportivos.

image

La consagración de Senegal puso punto final a un torneo que tuvo una final con múltiples situaciones llamativas, entre ellas el incidente protagonizado por el arquero suplente, que quedó registrado como una de las imágenes más singulares del partido decisivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes una toalla rota o muy vieja, posees un tesoro: como reciclarla para darle un nuevo uso en el hogar

Si tenés una toalla rota o muy vieja, posees un tesoro: cómo reciclarla para darle un nuevo uso en el hogar

Por Daniela Leiva
Zlatan Ibrahimovic y Rafael van der Vaart, compartieron plantel en el Ajax.

El hijo de Zlatan Ibrahimovic llega al Ajax y se cruza con el hijo de su histórico enemigo

Por Nicolás Salas
Jack Doohan, piloto de Alpine.

Tras ser relegado por Franco Colapinto, Jack Doohan traza su ruta de regreso a la F1 2027:

Por Francisco Moreno
La TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial 2026.

Confirmado: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Por Redacción Deportes