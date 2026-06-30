30 de junio de 2026 - 20:38

Inglaterra y Congo chocan por los 16vos del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo, formaciones

Los dirigidos por Thomas Tuchel enfrentan a los Leopardos este miércoles desde las 13 horas, en Atlanta. El ganador sigue en carrera, el perdedor se va a casa.

Inglaterra juega ante Congo por el Mundial 2026

Inglaterra juega ante Congo por el Mundial 2026

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EFE/EPA/GREG M. COOPER
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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La Copa del Mundo está entregando varios resultados sorpresivos, lo que deja en claro que ninguna de las potencias futbolísticas puede confiarse con conseguir una victoria fácil. Los Tres Leones lo saben muy bien, teniendo en cuenta el inesperado empate 0 a 0 que protagonizaron con Ghana en la fase de grupos. Por tal motivo, el enfoque y compromiso del grupo que comanda Thomas Tuchel es total.

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Jose Luis Rodríguez (c) de Panamá disputa un balón con Elliot Anderson (d) y Jude Bellingham de Inglaterra este sábado, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá e Inglaterra en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Jose Luis Rodríguez (c) de Panamá disputa un balón con Elliot Anderson (d) y Jude Bellingham de Inglaterra este sábado, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá e Inglaterra en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

El entrenador Alemán buscará dominar desde el principio, por lo que tirará toda la carne al asador. Juegan Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. Así, intentará darle velocidad al trato del balón, y aportarle más cuerpo a la generación de acciones ofensivas. Este último punto es uno de los detalles que caracterizó el debut de Inglaterra, cuando venció 4 a 2 a Croacia.

Congo tiene las de perder en la previa, por jerarquía individual de un plantel y otro. Sin embargo, en este Mundial dio la nota en esos encuentros donde se lo vaticinaba como perdedor. Le sacó un meritorio empate 1 a 1 a Portugal en el primer duelo, sólo perdió por la mínima diferencia ante Colombia, y venció a Uzbekistán por 3 a 1.

Su principal carta goleadora es el delantero Yoane Wissa, que hizo el tanto ante los Lusos y se despachó con un doblete en el último partido del Grupo. El otro gol fue obra de Fiston Mayele, que es un gran recambio para el entrenador francés Sébastien Desabre.

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Yoane Wissa de la República Democrática del Congo celebra tras marcar el gol del empate 1-1 ante Portugal.

Yoane Wissa de la República Democrática del Congo celebra tras marcar el gol del empate 1-1 ante Portugal.

Probables formaciones de Inglaterra - Congo:

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Thomas Tuchel.

Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Brian Cipenga; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre

Datos del partido:

Estadio: Atlanta Stadium

Árbitro: Adham Makhadmeh

TV: DSports

Hora: 13

Minuto a minuto y estadísticas de Inglaterra - Congo:

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