Inglaterra y Congo chocan por los 16vos del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo, formaciones

Los dirigidos por Thomas Tuchel enfrentan a los Leopardos este miércoles desde las 13 horas, en Atlanta. El ganador sigue en carrera, el perdedor se va a casa.

Los 16vos de final del Mundial 2026 tendrán su continuidad con el encuentro que protagonizarán este miércoles desde las 13 horas Inglaterra, uno de los equipos fuertes de la competencia, y República Democrática del Congo, una de las sorpresas. Será en el Atlanta Stadium, con el arbitraje de Adham Makhadmeh.

La Copa del Mundo está entregando varios resultados sorpresivos, lo que deja en claro que ninguna de las potencias futbolísticas puede confiarse con conseguir una victoria fácil. Los Tres Leones lo saben muy bien, teniendo en cuenta el inesperado empate 0 a 0 que protagonizaron con Ghana en la fase de grupos. Por tal motivo, el enfoque y compromiso del grupo que comanda Thomas Tuchel es total.

panamax Jose Luis Rodríguez (c) de Panamá disputa un balón con Elliot Anderson (d) y Jude Bellingham de Inglaterra este sábado, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá e Inglaterra en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares El entrenador Alemán buscará dominar desde el principio, por lo que tirará toda la carne al asador. Juegan Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. Así, intentará darle velocidad al trato del balón, y aportarle más cuerpo a la generación de acciones ofensivas. Este último punto es uno de los detalles que caracterizó el debut de Inglaterra, cuando venció 4 a 2 a Croacia.

Congo tiene las de perder en la previa, por jerarquía individual de un plantel y otro. Sin embargo, en este Mundial dio la nota en esos encuentros donde se lo vaticinaba como perdedor. Le sacó un meritorio empate 1 a 1 a Portugal en el primer duelo, sólo perdió por la mínima diferencia ante Colombia, y venció a Uzbekistán por 3 a 1.

Su principal carta goleadora es el delantero Yoane Wissa, que hizo el tanto ante los Lusos y se despachó con un doblete en el último partido del Grupo. El otro gol fue obra de Fiston Mayele, que es un gran recambio para el entrenador francés Sébastien Desabre.