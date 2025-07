Independiente Rivadavia visita a Barracas Central con los tres puntos en mente: hora, TV, formaciones

Liga Profesional: Berti, tras el debut con derrota: "No se puede regalar un tiempo en el fútbol argentino"

Independiente Rivadavia Sheyko Studer abrió el marcador en el Parque y el Azul vence por la mínima diferencia a Newell's Old Boys. Gentileza

Pero la mala noticia no sólo fue haber perdido en su reducto, sino también haber sufrido la expulsión de uno de sus referentes: Mauricio Cardillo. El carrilero recibió la expulsión en el complemento, y no podrá estar ante Barracas. En su lugar ingresaría Pedro Souto. El resto del equipo no cambiaría, destacándose la dupla Villa - Arce arriba.