Independiente Rivadavia lo dio vuelta y gana en el Tomás Ducó

La Lepra vence 2 a 1 al Globo, en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Huracán - Independiente Rivadavia
Los Andes | Redacción Deportes
ST: 23' La Lepra se arrimó al tercero

Ríos casi convierte con un gran disparo a quemarropa tras la recuperación de Sartori, pero Galíndez tapó.

ST: 19' ¡Gol de Independiente!

Tiro de esquina de Matías Fernández, cabezazo de Sheyko Studer para el 2 a 1

ST: 7' ¡Lo empató la Lepra!

Independiente manejó perfecta una contra. Centro de Ríos y el cabezazo letal de Sartori para el 1 a 1

Arrancó el complemento

Huracán 1 - Independiente 0

Final del primer tiempo

PT: 38' ¡Gol de Huracán!

Huracán agarró mal parado a Independiente en una contra tras una pelota parada, Cortés metió centro y Caicedo la mandó a guardar. 1 a 0

PT: 30' La Lepra sumó otra chance

Matías Fernández remató débil a las manos de Galíndez

PT: 21' Otra vez el Globo...

Tiro de esquina de Cortés, cabezazo de Pereyra apenas desviado

PT: 11' Huracán respondió

Waller disparó desde la puerta del área grande, la pelota se perdió ancha y alta

PT: 1' Lo tuvo la Lepra

Sartori capturó un despeje defectuoso de la defensa local, y remató desviado desde el punto penal

¡Arrancó el partido!

Ya juegan Huracán - Independiente

Ya están los once de Huracán:

Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Juan Bisanz, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo

Confirmada la Lepra para esta noche:

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Fabrizio Sartori.

La Lepra dispuso un esquema pensado para no dejar espacios en su campo, y cuidarse de los embates del conjunto local con una línea de cinco en el fondo, más cuatro volantes encargados de colaborar con la marca (de ellos, el que más se soltó en ofensiva fue Matías Fernández). Así, prefirió dejar un poco solo a Fabrizio Sartori a la hora de las chances, pero lo hizo con el objetivo de no ser metido contra su arco. Ese objetivo lo consiguió, ya que el Globo tuvo muchos problemas para encontrar huecos y generar oportunidades a partir del juego asociado.

Sin embargo, el local pudo hallar una alternativa para levantar a su público. La clave fue la pelota parada (una a favor y otra en contra), ya que de allí llegaron las dos para destacar. La primera fue a los 11', cuando Cortés ejecutó un gran córner y Pereyra metió un cabezazo que pasó cerca. A los 38' se dio la segunda, al defender correctamente un tiro libre a favor de la Lepra, salir disparado para agarrarlo mal parado en la contra y convertir con el centro de Cortés y el gol de Jordy Caicedo.

Durante ese primer tiempo Independiente tuvo algunas oportunidades aisladas. La más clara fue en el comienzo, a través de Sartori que capturó un despeje defectuoso de la defensa local y remató desviado desde el punto penal. Luego Matías Fernández tuvo la suya con un disparo desde la puerta del área grande que contuvo sin problemas Hernán Galíndez.

El Azul del Parque esperó agazapado en el inicio del complemento, ya que Huracán adelantó las líneas para buscar el segundo gol descuidando la zona defensiva. Por eso, una salida rápida de contra podía destrabar todo.

Y eso sucedió a los 7': Tomás Bottari metió un pase exquisito a 70 metros de distancia, Fernández encontró a Ríos que la tiró al área, y Fabrizio Sartori igualó la historia con su potente cabezazo.

Matías Fernández volvió a ser clave con su panorama de juego y buena pegada, al hacerse cargo de un tiro de esquina con un centro venenoso que conectó con la cabeza de Sheyko Studer y se convirtió en el 2 a 1. La Lepra olió sangre, y fue por más. En la siguiente, Ríos casi convierte con un gran disparo a quemarropa tras la recuperación de Sartori, pero Galíndez tapó.

Formaciones de Huracán - Independiente Rivadavia

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Juan Bisanz, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido:

Estadio: Tomás A. Ducó

Árbitro: Juan Pafundi.

Goles: PT: 38' Jordy Caicedo (H). ST: 7' Fabrizio Sartori (I), 19' Sheyko Studer (I)

Cambios: PT: 40' L. Carrizo por Paz (H), ST: 21' A. Martínez por Bisanz (H), 25' E. Bonifacio por Fernández (I), 25' B. Dadín por Sartori (I), 25' D. Crego por Ríos (I)

Minuto a minuto y estadísticas

