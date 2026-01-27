Independiente Rivadavia lo dio vuelta y gana en el Tomás Ducó

El Torneo Apertura 2026 no da respiro y la segunda fecha de la Liga Profesional ya está aquí. El Estadio Tomás Adolfo Ducó es el escenario de un choque de realidades opuestas entre Huracán e Independiente Rivadavia, con el arbitraje de Juan Pafundi.

Live Blog Post ST: 23' La Lepra se arrimó al tercero Ríos casi convierte con un gran disparo a quemarropa tras la recuperación de Sartori, pero Galíndez tapó. Live Blog Post ST: 19' ¡Gol de Independiente! Tiro de esquina de Matías Fernández, cabezazo de Sheyko Studer para el 2 a 1 Live Blog Post ST: 7' ¡Lo empató la Lepra! Independiente manejó perfecta una contra. Centro de Ríos y el cabezazo letal de Sartori para el 1 a 1 Live Blog Post Arrancó el complemento Huracán 1 - Independiente 0 Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 38' ¡Gol de Huracán! Huracán agarró mal parado a Independiente en una contra tras una pelota parada, Cortés metió centro y Caicedo la mandó a guardar. 1 a 0 Live Blog Post PT: 30' La Lepra sumó otra chance Matías Fernández remató débil a las manos de Galíndez Live Blog Post PT: 21' Otra vez el Globo... Tiro de esquina de Cortés, cabezazo de Pereyra apenas desviado Live Blog Post PT: 11' Huracán respondió Waller disparó desde la puerta del área grande, la pelota se perdió ancha y alta Live Blog Post PT: 1' Lo tuvo la Lepra Sartori capturó un despeje defectuoso de la defensa local, y remató desviado desde el punto penal Live Blog Post ¡Arrancó el partido! Ya juegan Huracán - Independiente Live Blog Post Ya están los once de Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Juan Bisanz, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo Live Blog Post Confirmada la Lepra para esta noche: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Fabrizio Sartori. La Lepra dispuso un esquema pensado para no dejar espacios en su campo, y cuidarse de los embates del conjunto local con una línea de cinco en el fondo, más cuatro volantes encargados de colaborar con la marca (de ellos, el que más se soltó en ofensiva fue Matías Fernández). Así, prefirió dejar un poco solo a Fabrizio Sartori a la hora de las chances, pero lo hizo con el objetivo de no ser metido contra su arco. Ese objetivo lo consiguió, ya que el Globo tuvo muchos problemas para encontrar huecos y generar oportunidades a partir del juego asociado.

Sin embargo, el local pudo hallar una alternativa para levantar a su público. La clave fue la pelota parada (una a favor y otra en contra), ya que de allí llegaron las dos para destacar. La primera fue a los 11', cuando Cortés ejecutó un gran córner y Pereyra metió un cabezazo que pasó cerca. A los 38' se dio la segunda, al defender correctamente un tiro libre a favor de la Lepra, salir disparado para agarrarlo mal parado en la contra y convertir con el centro de Cortés y el gol de Jordy Caicedo.

Embed CONTRA PERFECTA Y FESTEJO EN EL DUCÓ: Jordy Caicedo firmó el 1-0 de Huracán contra Independiente Rivadavia.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6ZHsvQUcZs — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026 Durante ese primer tiempo Independiente tuvo algunas oportunidades aisladas. La más clara fue en el comienzo, a través de Sartori que capturó un despeje defectuoso de la defensa local y remató desviado desde el punto penal. Luego Matías Fernández tuvo la suya con un disparo desde la puerta del área grande que contuvo sin problemas Hernán Galíndez.

El Azul del Parque esperó agazapado en el inicio del complemento, ya que Huracán adelantó las líneas para buscar el segundo gol descuidando la zona defensiva. Por eso, una salida rápida de contra podía destrabar todo.

Y eso sucedió a los 7': Tomás Bottari metió un pase exquisito a 70 metros de distancia, Fernández encontró a Ríos que la tiró al área, y Fabrizio Sartori igualó la historia con su potente cabezazo. Embed SALIDA RÁPIDA Y A COBRAR: Sartori estampó el 1-1 de Independiente Rivadavia vs. Huracán en el Ducó.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/buyRMO3kTz — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 Matías Fernández volvió a ser clave con su panorama de juego y buena pegada, al hacerse cargo de un tiro de esquina con un centro venenoso que conectó con la cabeza de Sheyko Studer y se convirtió en el 2 a 1. La Lepra olió sangre, y fue por más. En la siguiente, Ríos casi convierte con un gran disparo a quemarropa tras la recuperación de Sartori, pero Galíndez tapó. Embed SORPRESA EN EL DUCÓ: Studer ganó de arriba y puso el 2-1 de Independiente Rivadavia contra Huracán. ¡La pelota parada del equipo de Berti...!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/DqzvUtq9MY — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 Formaciones de Huracán - Independiente Rivadavia Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Juan Bisanz, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti. Datos del partido: Estadio: Tomás A. Ducó Árbitro: Juan Pafundi. Goles: PT: 38' Jordy Caicedo (H). ST: 7' Fabrizio Sartori (I), 19' Sheyko Studer (I) Cambios: PT: 40' L. Carrizo por Paz (H), ST: 21' A. Martínez por Bisanz (H), 25' E. Bonifacio por Fernández (I), 25' B. Dadín por Sartori (I), 25' D. Crego por Ríos (I) Minuto a minuto y estadísticas Embed