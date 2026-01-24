Independiente Rivadavia empata con Atlético Tucumán

En dos ocasiones lo dejaron sólo mano a mano a Arce, que no pudo dominarla bien para mandarla a guardar
23-01-2026 22:15
¡Arrancó el partido!
CSIR 0 - CAT 0
23-01-2026 21:52
Atlético Tucumán tiene a los once:
Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz
23-01-2026 21:45
La Lepra está confirmada:
Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Alex Arce.
El comienzo de la Lepra fue perfecto. Sólido a la hora de ejercer la presión y recuperar la pelota, y eléctrico para generar varias chances de peligro en el arco contrario. A tal punto fue mejor que, en los primeros 25 minutos, tuvo 7 ocasiones muy claras.
La llave para asediar el arco defendido por Luis Ingolotti fue no perder tiempo con la posesión del balón, y buscar rápidamente a los futbolistas ofensivos con pelotas frontales largas. Así, Arce tuvo dos mano a mano que no pudo aprovechar, Elordi y Florentín buscaron con remates desde lejos, y entre Fernández, Arce y Ríos desperdiciaron una contra 3 vs 1.
GOL CON BAILECITO INCLUIDO
Matías Fernández no perdonó y marcó el primer gol de la noche ante Atlético Tucumán..#LPFxTNTSports
Sin embargo, con el correr de la etapa inicial el dueño de casa se fue quedando, y Atlético Tucumán se adelantó tímidamente en el terreno. A los 33’ avisó con un remate mordido de Ferrari que se posó sobre el techo del arco. Apenas 5 minutos más tarde, Florentín se llevó puesto a Leandro Díaz dentro del área y el Loco cambió el penal por el empate.
PENAL PARA ATLÉTICO TUCUMÁN
Tras el chequeo en el VAR, el árbitro observa la pierna de Villalba golpeando contra Florentín, y cobra la pena máxima a favor del Decano.
Al regreso del entretiempo el protagonista dejó de ser el juego, debido a una intensa tormenta eléctrica que provocó una verdadera cortina de agua, caída de rayos muy cerca del campo de juego, granizo y hasta corte total de energía en las instalaciones del estadio Bautista Gargantini. Recién transcurrían 3 minutos cuando el árbitro Ferreyra tuvo que mandar a los protagonistas a los vestuarios, y suspendió momentáneamente el trámite.
Cuando el cielo dio un respiro, el trámite se reanudó debido a que en líneas generales el campo de juego logró capear el temporal (salvo algunos sectores donde quedó mucha agua acumulada).
Formaciones Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
