Independiente Rivadavia empata con Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia inicia su camino en el Torneo Apertura de la Liga Profesional con la chapa de campeón vigente de la Copa Argentina. En un Estadio Bautista Gargantini con un clima vibrante, la Lepra recibe a un Atlético Tucumán que llega renovado tras su gira por Uruguay.

Live Blog Post ST: 18' Casi convierte el Decano Laméndola arrancó desde la izquierda, se metió en el área tras dejar a cuatro en el camino y su remate pasó muy cerca Live Blog Post ST: 14' Tremenda chance del Azul Matías Fernández sacó un disparo muy venenoso que se fue apenas desviado Live Blog Post ST: 10' Nicola lo tuvo El recién ingresado enganchó hacia adentro y remató débil en la puerta del área grande Live Blog Post ST: 7' Bolcato salvó a la Lepra dos veces Primero sacó un remate de Ortiz, y posteriormente contuvo un cabezazo de Díaz Live Blog Post ST: 3' Se reanudó el partido Siguen jugando la Lepra y el Decano Live Blog Post Seguirá el partido Los jugadores regresan de los vestuarios por la reanudación del juego Live Blog Post ¿Se sigue este sábado? Ante los cortes de energía y la continuidad de la tormenta eléctrica, el delegado de Atlético Tucumán le avisó a su plantel que en caso de no seguir hoy, el encuentro se terminará este sábado. Live Blog Post Habló el árbitro Ferreyra: "Cuando el grupo electrógeno arranque, hay que revisar el estado de campo de juego y la tormenta eléctrica para decidir", aseguró el árbitro Ferreyra sobre el regreso del partido. image Live Blog Post ST: 2' El partido está detenido por granizo y corte de luz Embed TODOS AL VESTUARIOGranizo en Mendoza, se cortó la luz en el estadio y se demora Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por condiciones climáticas.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/wnpgOlOMve — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026 Live Blog Post Empezó el complemento Arrancó el segundo tiempo, bajo un verdadero diluvio Live Blog Post Entretiempo Independiente y Atlético Tucumán igualan 1 a 1 Live Blog Post PT: 40' Gol de Atlético Tucumán El Loco Díaz no falló ante Bolcato y puso el 1 a 1 Live Blog Post PT: 38' Penal para la visita Florentín quiso rechazar y le pegó en el gemelo a Leandro Díaz, que metió la pierna antes. El árbitro vía VAR decidió cobrar penal. Embed PENAL PARA ATLÉTICO TUCUMÁNTras el chequeo en el VAR, el árbitro observa la pierna de Villalba golpeando contra Florentín, y cobra la pena máxima a favor del Decano.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1mdtu8ZnXD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026 Live Blog Post PT: 33' Atlético respondió En un córner pasado de Lamendola, la bajó Ham y remató pifiado Ferrari, la pelota pegó en el techo del arco Live Blog Post PT: 24' Son todas de Independiente Arce rebotó, y Ríos disparó. Ingolotti estaba atento para desactivar el peligro Live Blog Post PT: 22' La Lepra no para... Florentín avanzó con tiempo y espacio para sacar un zurdazo que se perdió por poquito Live Blog Post PT: 18' Lo tuvo Independiente Ríos ganó en la presión, y Fernández condujo una contra 3 vs 1 que terminó con Ferrari sacándola sobre la línea Live Blog Post PT: 9' Elordi quiso el suyo El lateral remató desde media distancia, aunque lo hizo desviado Live Blog Post PT: 8' ¡Gol de la Lepra! Matías Fernández la bajó con calidad y definió aún mejor para el 1 a 0 tras el centro de Ríos Embed GOL CON BAILECITO INCLUIDOMatías Fernández no perdonó y marcó el primer gol de la noche ante Atlético Tucumán..#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/43pgH4g9oF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026 Live Blog Post PT: 7' La Lepra busca a Alex Arce En dos ocasiones lo dejaron sólo mano a mano a Arce, que no pudo dominarla bien para mandarla a guardar Live Blog Post ¡Arrancó el partido! CSIR 0 - CAT 0 Live Blog Post Atlético Tucumán tiene a los once: Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz Live Blog Post La Lepra está confirmada: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Alex Arce. El comienzo de la Lepra fue perfecto. Sólido a la hora de ejercer la presión y recuperar la pelota, y eléctrico para generar varias chances de peligro en el arco contrario. A tal punto fue mejor que, en los primeros 25 minutos, tuvo 7 ocasiones muy claras.

La llave para asediar el arco defendido por Luis Ingolotti fue no perder tiempo con la posesión del balón, y buscar rápidamente a los futbolistas ofensivos con pelotas frontales largas. Así, Arce tuvo dos mano a mano que no pudo aprovechar, Elordi y Florentín buscaron con remates desde lejos, y entre Fernández, Arce y Ríos desperdiciaron una contra 3 vs 1.

Sin embargo, con el correr de la etapa inicial el dueño de casa se fue quedando, y Atlético Tucumán se adelantó tímidamente en el terreno. A los 33’ avisó con un remate mordido de Ferrari que se posó sobre el techo del arco. Apenas 5 minutos más tarde, Florentín se llevó puesto a Leandro Díaz dentro del área y el Loco cambió el penal por el empate.

Embed PENAL PARA ATLÉTICO TUCUMÁN



Tras el chequeo en el VAR, el árbitro observa la pierna de Villalba golpeando contra Florentín, y cobra la pena máxima a favor del Decano.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1mdtu8ZnXD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 24, 2026 Al regreso del entretiempo el protagonista dejó de ser el juego, debido a una intensa tormenta eléctrica que provocó una verdadera cortina de agua, caída de rayos muy cerca del campo de juego, granizo y hasta corte total de energía en las instalaciones del estadio Bautista Gargantini. Recién transcurrían 3 minutos cuando el árbitro Ferreyra tuvo que mandar a los protagonistas a los vestuarios, y suspendió momentáneamente el trámite. Cuando el cielo dio un respiro, el trámite se reanudó debido a que en líneas generales el campo de juego logró capear el temporal (salvo algunos sectores donde quedó mucha agua acumulada). Formaciones Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Alex Arce. DT: Alfredo Berti. Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz. DT: Hugo Colace. Datos del partido: Estadio: Bautista Gargantini Árbitro: Bryan Ferreyra VAR: Gastón Monsón Brizuela Goles: PT: 8' Matías Fernández (I), 40' Leandro Díaz -p- (AT) Cambios: ST: 3' F. Nicola por Ruiz Rodríguez (AT) Minuto a minuto y estadísticas: Embed