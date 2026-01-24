vivo

Independiente Rivadavia empata con Atlético Tucumán

La Lepra iguala 1 a 1 con el Decano en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un encuentro disputado en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
Los Andes | Redacción Deportes
ST: 18' Casi convierte el Decano

Laméndola arrancó desde la izquierda, se metió en el área tras dejar a cuatro en el camino y su remate pasó muy cerca

ST: 14' Tremenda chance del Azul

Matías Fernández sacó un disparo muy venenoso que se fue apenas desviado

ST: 10' Nicola lo tuvo

El recién ingresado enganchó hacia adentro y remató débil en la puerta del área grande

ST: 7' Bolcato salvó a la Lepra dos veces

Primero sacó un remate de Ortiz, y posteriormente contuvo un cabezazo de Díaz

ST: 3' Se reanudó el partido

Siguen jugando la Lepra y el Decano

Seguirá el partido

Los jugadores regresan de los vestuarios por la reanudación del juego

¿Se sigue este sábado?

Ante los cortes de energía y la continuidad de la tormenta eléctrica, el delegado de Atlético Tucumán le avisó a su plantel que en caso de no seguir hoy, el encuentro se terminará este sábado.

Habló el árbitro Ferreyra:

"Cuando el grupo electrógeno arranque, hay que revisar el estado de campo de juego y la tormenta eléctrica para decidir", aseguró el árbitro Ferreyra sobre el regreso del partido.

image
ST: 2' El partido está detenido por granizo y corte de luz

Embed
Empezó el complemento

Arrancó el segundo tiempo, bajo un verdadero diluvio

Entretiempo

Independiente y Atlético Tucumán igualan 1 a 1

PT: 40' Gol de Atlético Tucumán

El Loco Díaz no falló ante Bolcato y puso el 1 a 1

PT: 38' Penal para la visita

Florentín quiso rechazar y le pegó en el gemelo a Leandro Díaz, que metió la pierna antes. El árbitro vía VAR decidió cobrar penal.

Embed
PT: 33' Atlético respondió

En un córner pasado de Lamendola, la bajó Ham y remató pifiado Ferrari, la pelota pegó en el techo del arco

PT: 24' Son todas de Independiente

Arce rebotó, y Ríos disparó. Ingolotti estaba atento para desactivar el peligro

PT: 22' La Lepra no para...

Florentín avanzó con tiempo y espacio para sacar un zurdazo que se perdió por poquito

PT: 18' Lo tuvo Independiente

Ríos ganó en la presión, y Fernández condujo una contra 3 vs 1 que terminó con Ferrari sacándola sobre la línea

PT: 9' Elordi quiso el suyo

El lateral remató desde media distancia, aunque lo hizo desviado

PT: 8' ¡Gol de la Lepra!

Matías Fernández la bajó con calidad y definió aún mejor para el 1 a 0 tras el centro de Ríos

Embed
PT: 7' La Lepra busca a Alex Arce

En dos ocasiones lo dejaron sólo mano a mano a Arce, que no pudo dominarla bien para mandarla a guardar

¡Arrancó el partido!

CSIR 0 - CAT 0

Atlético Tucumán tiene a los once:

Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz

La Lepra está confirmada:

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Alex Arce.

El comienzo de la Lepra fue perfecto. Sólido a la hora de ejercer la presión y recuperar la pelota, y eléctrico para generar varias chances de peligro en el arco contrario. A tal punto fue mejor que, en los primeros 25 minutos, tuvo 7 ocasiones muy claras.

La llave para asediar el arco defendido por Luis Ingolotti fue no perder tiempo con la posesión del balón, y buscar rápidamente a los futbolistas ofensivos con pelotas frontales largas. Así, Arce tuvo dos mano a mano que no pudo aprovechar, Elordi y Florentín buscaron con remates desde lejos, y entre Fernández, Arce y Ríos desperdiciaron una contra 3 vs 1.

El gol que le puso justicia a ese tramo del encuentro llegó a los 8’, cuando Gonzalo Ríos ganó la cuerda por derecha y tiró centro, Arce la bajó y Fernández definió con clase luego de dejar a un marcador en el camino sólo con el control orientado.

Sin embargo, con el correr de la etapa inicial el dueño de casa se fue quedando, y Atlético Tucumán se adelantó tímidamente en el terreno. A los 33’ avisó con un remate mordido de Ferrari que se posó sobre el techo del arco. Apenas 5 minutos más tarde, Florentín se llevó puesto a Leandro Díaz dentro del área y el Loco cambió el penal por el empate.

Al regreso del entretiempo el protagonista dejó de ser el juego, debido a una intensa tormenta eléctrica que provocó una verdadera cortina de agua, caída de rayos muy cerca del campo de juego, granizo y hasta corte total de energía en las instalaciones del estadio Bautista Gargantini. Recién transcurrían 3 minutos cuando el árbitro Ferreyra tuvo que mandar a los protagonistas a los vestuarios, y suspendió momentáneamente el trámite.

Cuando el cielo dio un respiro, el trámite se reanudó debido a que en líneas generales el campo de juego logró capear el temporal (salvo algunos sectores donde quedó mucha agua acumulada).

Formaciones Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Goles: PT: 8' Matías Fernández (I), 40' Leandro Díaz -p- (AT)

Cambios: ST: 3' F. Nicola por Ruiz Rodríguez (AT)

Minuto a minuto y estadísticas:

