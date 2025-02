Ídolas del futuro: experiencia mágica para el fútbol femenino

image.png La jornada fue un total éxito, y contó con la visita de Julieta Cruz. Daniel Caballero

Este evento contó con la coordinación general de Florencia Barbera, socia del grupo Broda, además del auspicio de Diario Los Andes y la coordinación de Hattrick y el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la provincia.

De La Paz a Mendoza todos los días, para jugar al fútbol femenino:

La pasión y el sueño de llegar a tener una vida profesional con el fútbol es lo que se ha trazado con solo 17 años, Micaela Manrique, es la actual arquera de Godoy Cruz. Ella, todos los días viaja desde La Paz a entrenar al Expreso y mantener su ilusión intacta.

"Viajo toda la semana para entrenar en el club. Empecé a jugar a Independiente Rivadavia a los 14 y desde entonces voy y vengo todos los días a Mendoza. Hace dos años que estoy en Godoy Cruz. Pero, estuvo un año jugando en un equipo de hombres. También estuvo preseleccionada a la selección mayor y Sub 19. "Ahora estoy en San Luis entrenando. Mi sueño es vivir del fútbol y ser jugadora profesional. Por eso, esta experiencia me parece hermosa, porque todas tenemos la oportunidad de mostrarnos y soñar con poder viajar".

El sueño de llegar, intacto:

Renata González, es del Barrio La Favorita, una delantera de 17 años que sueña con hacer goles en el algún club grande. "Veo que esta es una posibilidad muy grande y nos abre muchas puertas no solo la ilusión de pensar que una puede llegar a viajar, sino por ejemplo a conocer a otras chicas y jugadoras que tienen los mismos sueños. Obviamente, el premio de ser elegida me parece hermoso. Antes jugaba al hockey y soñaba con llegar a Las Leonas, pero cuando comencé con el fútbol empecé a soñar en llegar algún club grande. La mayoría de las que estamos acá pensamos eso. Hoy, viviendo esta experiencia empezás a soñar que se puede volar”.

Tatiana Rivas llegó desde Villa Hipódromo. Siempre ha jugado en equipos de barrios, pero también ha sido federada. Esta delantera de 19 años, que vistió los colores del Tomba y la Lepra, afirmó: "Dejé hace un año porque estoy estudiando se dio esta oportunidad de venir aquí y quise aprovecharla. Juego al fútbol desde que soy re chiquita desde los 6 años. Siempre jugué en un club barrio y después jugué en la Lepra y en el Tomba, pero por el estudio dejé. Sería hermoso poder llegar a cumplir un sueño no solo de viajar sino de poder jugar al fútbol en otro lado y tener una gran oportunidad. Poder ser una buena jugadora y terminar mis estudios ese es mi sueño".

De dar la vuelta olímpica con Gimnasia, a buscar la vuelta por el viejo continente:

image.png Las jugadoras mendocinas y una oportunidad única para sus carreras Daniel Caballero

Martina López y Julieta Díaz son dos de las campeonas 2024 de Gimnasia y Esgrima, que vienen de familias muy futboleras. "Toda la semana respiramos, comemos y vivimos fútbol en nuestra casa, porque mis hermanos también juegan" dice Julieta, central del Lobo de 16 años, al que llegó con 11 y no oculta su amor por el Mensana. Respecto al evento indicó: "Me invitó Flor y no dudé un segundo, me encanta esta posibilidad de mostrar nuestro fútbol y sueño con que me elijan".

Martina, la arquera tricampeona del Lobo también se anima a soñar en grande: "Tengo muchas ilusiones de que me elijan. Hace mucho que espero una oportunidad como ésta y pienso aprovechar al máximo. Sueño con lograr ese premio. Siempre sueño con llegar lejos. Tengo la ilusión de representar a nuestro país y ver la posibilidad de poder jugar en el fútbol profesional", señaló.

Florencia Barbera: "Ha sido una hermosa jornada. Aprendiendo de las chicas disfrutando de traer esto a la provincia y para mi no hay nada más feliz que ver el crecimiento del fútbol femenino de nuestra provincia. Es el objetivo absoluto de todo esto".

"Se han superado las expectativas. Estaba muy nerviosa, más allá del fútbol en sí, me ha llamado mucho la atención siento que hemos hecho lo que queríamos, mostrar, visibilizar y mostrar que hay talento y es el primer paso para muchas cosas que se vienen. Lo que puedo decir es que no solo es el primer evento y que no será el último", dijo la coordinadora de Ídolas del futuro.