Huracán Las Heras comienza el Torneo Federal A ante Argentino de Monte Maíz

El Globo juega este domingo desde las 16:45 horas en el Estadio General San Martín, en la primera fecha de la Zona 3.

Después de casi seis meses sin jugar, Huracán Las Heras retoma la actividad oficial con el comienzo del Torneo Federal A. Será este domingo a las 16:45 horas ante Argentino de Monte Maíz, por la fecha 1 de la Zona 3.

La espera ya terminó, y el Globo saltará al campo de juego con las ilusiones de protagonismo renovadas. Después de una larga pretemporada, que incluyó una batería de refuerzos y la llegada al banco de los suplentes del entrenador Sergio Arias, el elenco de Las Heras inicia su temporada de forma oficial.

DLA (77) Sergio “Toti” Arias, nuevo DT de Huracán Las Heras para el Torneo Federal A 2026. El objetivo, según contaron los propios integrantes del club, es clarísimo: ascender. Por eso, se espera una gran convocatoria de fanáticos en el Estadio General San Martín, ilusionados con la chance de pelear bien alto en la tercera categoría del fútbol argentino. Desde lo futbolístico, los resultados en los amistosos también son un condimento extra.

Pero el encuentro no será fácil, ya que enfrente estará el siempre complicado Deportivo Argentino de Monte Maíz. El Raya es un habitual protagonista de la divisional y sabe como jugar en contextos complicados y calientes. Con la continuidad de una base del plantel, y la experiencia de haber participado en la Copa Argentina y enfrentar a elencos fuertes, se presenta como uno de los equipos incómodos del grupo.

Huracán Las Heras Huracán Las Heras disputó un amistoso con Deportivo Maipú Prensa HLH Será una buena medida para ver donde está parado Huracán en su sueño de pelear por uno de los lugares en la Zona Campeonato. Promesa de partido grande en Las Heras, donde el Globo inicia el camino hacia su gran anhelo.