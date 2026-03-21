21 de marzo de 2026 - 20:34

Huracán Las Heras comienza el Torneo Federal A ante Argentino de Monte Maíz

El Globo juega este domingo desde las 16:45 horas en el Estadio General San Martín, en la primera fecha de la Zona 3.

Huracán Las Heras se presenta en casa

Huracán Las Heras se presenta en casa

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HLH
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Después de casi seis meses sin jugar, Huracán Las Heras retoma la actividad oficial con el comienzo del Torneo Federal A. Será este domingo a las 16:45 horas ante Argentino de Monte Maíz, por la fecha 1 de la Zona 3.

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La espera ya terminó, y el Globo saltará al campo de juego con las ilusiones de protagonismo renovadas. Después de una larga pretemporada, que incluyó una batería de refuerzos y la llegada al banco de los suplentes del entrenador Sergio Arias, el elenco de Las Heras inicia su temporada de forma oficial.

Pero el encuentro no será fácil, ya que enfrente estará el siempre complicado Deportivo Argentino de Monte Maíz. El Raya es un habitual protagonista de la divisional y sabe como jugar en contextos complicados y calientes. Con la continuidad de una base del plantel, y la experiencia de haber participado en la Copa Argentina y enfrentar a elencos fuertes, se presenta como uno de los equipos incómodos del grupo.

Huracán Las Heras
Huracán Las Heras disputó un amistoso con Deportivo Maipú

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Será una buena medida para ver donde está parado Huracán en su sueño de pelear por uno de los lugares en la Zona Campeonato. Promesa de partido grande en Las Heras, donde el Globo inicia el camino hacia su gran anhelo.

Probables formaciones de Huracán Las Heras - Argentino:

Huracán: Franco Agüero; Lucas Algozino, Albano Alessandrini, Arian Giordano, Juan Aguilar; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Nicolás Chacón; Aldo Araujo, Alejandro Toledo, Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Argentino: Alexis Bonet; Elián Coronas, Hugo Vera Oviedo, Facundo Rassol, Matías Barbero; Ramiro Laserre, Leonardo López, Ignacio Blangetti; Dalmiro Lukievicz, Jorge Tejada, Gabriel Sarmiento. DT: Carlos Mazzola.

Datos del partido:

Estadio: General San Martín

Árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

Hora: 16.45

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