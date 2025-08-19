Huracán idéntico a Boca peron en la Copa Sudamericana: ¡le hicieron un gol sacando del medio!

COPA SUDAMERICANA. Miljevic había igualado la serie de penal, pero el conjunto colombiano ahogó el grito, extendió la ventaja sentenció la serie.
Lo que se transformaba en una ilusión para Huracán, decayó en un minuto y empeoró después. Mirko Miljevic había convertido el 1-0 (1-1 en el global) y llenaba de alegría al Adolfo Ducó. Sin embargo, Once Caldas sacó del medio y, en una desinteligencia defensiva, dejó mano a mano a Michael Barrios, quien se abrió y sacó el centro a la cabeza de Dayro Moreno para el 1-1 que significó el inicio de la remontada para los colombianos, que finalmente ganaron 3-1 y se quedaron con la serie.
No fueron pocos los que recordaron aquel gol de Lucas Pratto para River ante Boca, en la final de la Copa Libertadores 2018. Aquel día, en la ida, Ramón Ábila había abierto el marcador en favor del Xeneize, pero el Millonario sacó del medio y, tan solo 18 segundos después, el Oso arruinó la fiesta que se había desatado en La Bombonera.
Pero el infierno se extendió poco tiempo después, a los tres minutos. Juan Francisco Bisanz vio la tarjeta roja por darle un codazo en la cara a un rival. A instancias del VAR, la decisión final fue la expulsión, otro condicionante para el conjunto de Frank Darío Kudelka.
El histórico de gol de Pratto en La Bombonera por la final de la Copa Libertadores 2018