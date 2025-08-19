Huracán idéntico a Boca peron en la Copa Sudamericana: ¡le hicieron un gol sacando del medio!

COPA SUDAMERICANA. Miljevic había igualado la serie de penal, pero el conjunto colombiano ahogó el grito, extendió la ventaja sentenció la serie.

Lo que se transformaba en una ilusión para Huracán, decayó en un minuto y empeoró después. Mirko Miljevic había convertido el 1-0 (1-1 en el global) y llenaba de alegría al Adolfo Ducó. Sin embargo, Once Caldas sacó del medio y, en una desinteligencia defensiva, dejó mano a mano a Michael Barrios, quien se abrió y sacó el centro a la cabeza de Dayro Moreno para el 1-1 que significó el inicio de la remontada para los colombianos, que finalmente ganaron 3-1 y se quedaron con la serie.