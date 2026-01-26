26 de enero de 2026 - 17:10

Huracán e Independiente Rivadavia chocan en un duelo de estilos: horario, TV y posibles formaciones

El Globo recibe a la Lepra mendocina en un Palacio que promete arder. Huracán busca su primer festejo ante un Independiente que llega victorioso del debut.

Desde las 20:00 horas, Huracán e Independiente Rivadavia se verán las caras en un duelo táctico que promete intensidad desde el primer minuto. El arbitraje estará a cargo de Juan Pafundi, con Felipe Viola en el VAR.

Además, la transmisión oficial estará a cargo de ESPN Premium. También se podrá ver mediante plataformas de streaming como Flow, DGO y Telecentro Play.

Huracán y la obligación de hacerse fuerte en casa

El equipo de Parque Patricios llega a este compromiso tras un debut con sabor a poco. En su primera presentación, igualó 1-1 frente a Banfield en un partido marcado por la resiliencia, ya que jugó gran parte del encuentro con un hombre menos.

La gran esperanza del Globo es su flamante refuerzo, Jordy Caicedo. El delantero ecuatoriano tuvo un debut soñado al marcar el gol del empate y se perfila como la principal carta ofensiva para lastimar a la defensa mendocina.

image

Frank Kudelka, entrenador de Huracán, cuenta con la ventaja de tener a casi todo su plantel a disposición, lo que le permite planear un esquema ambicioso para buscar los primeros tres puntos ante su gente.

La Lepra mendocina llega con el impulso ganador

Independiente Rivadavia atraviesa un presente inmejorable. Los del Parque aterrizan en Buenos Aires tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán, extendiendo una racha positiva que arrastran desde la temporada pasada.

Ubicados en el tercer puesto de la tabla, los dirigidos por Alfredo Berti lograron mantener a piezas clave como Sebastián Villa, pero se resiente ante la lesión de Álex Arce, quien sufrió una fractura de clavícula y estará unas 5 semanas alejado de las canchas.

El último antecedente entre ambos equipos data de septiembre de 2025, cuando empataron sin goles en Mendoza. Sin embargo, la efectividad actual de la Lepra sugiere que esta vez el planteo será salir a buscar el resultado desde el inicio.

Minuto a minuto y estadísticas

Embed

