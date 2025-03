Hoy, superclásico sudamericano: hora, Tv y formaciones de Argentina- Brasil

"El equipo será muy parecido a lo del otro día con la inclusión de Rodrigo (De Paul). Habrá algunos cambios, pero no más de dos. Es una buen partido para demostrar que el equipo sigue vigente y la idea es hace buen partido ante un gran rival", señaló Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido.

Por su parte, Brasil viene de superar de forma agónica a Colombia por 2-1 y quiere amargarle la fiesta a la "Scaloneta" y acomodarse en los puestos clasificatorias para sellar su participación en el próximo Mundial lo antes posible tras unas Eliminatorias irregulares.

La "Verdeamarella" se ubica tercera con 21 unidades, un triunfo lo dejará a un paso del objetivo, por ello, el entrenador Dorival Júnior confirmó que el equipo tendrá varias variantes obligadas en el arco, defensa y mediocampo, y también modificará el lateral derecho y el ataque.

Los cambios fueron confirmados por el propio entrenador, quien indicó que, entre las variantes se encuentran la de Wesley que estará en el lateral derecho en lugar de Vanderson, mientras que Matheus Cunha le ganó la pulseada a Savinho y jugará en el ataque, en reemplazo de João Pedro.

¿Cómo llegan Raphinha y Vinicius Jr al clásico con la Argentina?

A horas del comienzo del partido entre los seleccionados argentino y brasileño, hay dos jugadores rivales que concentran la mayor atención para el público argentino, así como también, seguramente, para el cuerpo técnico de la Selección nacional: los extremos Raphinha y Vinicius.

Los delanteros brasileños de gran jerarquía: Raphinha y Vinicius Jr se perfilan como las principales amenazas del conjunto penta campeón de futbol.

Con buenas actuaciones en los últimos meses en el Barcelona y Real Madrid, respectivamente, los extremos tendrán que ser marcados con eficacia por la defensa argentina en pos de conseguir un buen resultado

El más destacado de ambos en los últimos meses ha sido el delantero del Barcelona. A sus 28 años, y en su tercer año en el club “Culé”, Raphinha se está encontrando con su mejor nivel futbolístico.

El jugador nacido en Porto Alegre es habitual capitán del exclub del argentino Lionel Messi y está disfrutando de su mejor momento goleador. En un “Barça” que volvió a un nivel cercano al de sus mejores épocas, el brasileño convirtió 27 goles y repartió 20 asistencias en los 42 partidos que lleva disputados en esta temporada, incluyendo un triplete ante el Bayern Múnich por Champions League y un doblete frente al Real Madrid en la final de la Supercopa española, que lo hacen posicionarse entre los primeros puestos de la lista de candidatos a quedarse con el Balón de Oro.

Con su selección, Raphinha viene de convertir cuatro goles en los últimos cuatro encuentros, destacando un tanto ante Colombia en el pasado triunfo brasileño.

Además, el rendimiento de su club va de la mano con el suyo: el Barcelona está demostrando su característico juego abrumador y goleador, con 75 tantos en 27 partidos por LaLiga, ubicándose en la primera posición del fútbol español con 60 puntos y clasificado a los cuartos de final de la Champions, en los que enfrentará al Borussia Dortmund.

Por último, con la confianza que le da ser uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, Raphinha se tomó el trabajo de calentar la previa al clásico en una entrevista junto al legendario exdelantero brasileño Romario, a quien le afirmó que su selección le va a dar “una paliza” al equipo argentino, “dentro y fuera del campo, si tiene que ser”.

Por su parte, los números de Vinicius no son tan avasallantes, pero siguen haciéndole honor a su jerarquía: el surgido del Flamengo lleva convertidos 18 goles y dadas 11 asistencias en los 39 encuentros que disputó en la temporada actual.

Segundo en la clasificación por el Balón de Oro de la campaña pasada, y ganador del trofeo The Best, Vinicius ha sabido liderar al Real Madrid en lo que va de la temporada y tuvo un gran comienzo, aunque no atraviesa su mejor momento: convirtió 2 goles en las últimas 16 fechas del fútbol español.

El “Merengue” iguala en 60 puntos con el Barcelona en la primera posición de LaLiga, aunque con un partido más y peor diferencia de gol, y también está clasificado a los cuartos de final de la UEFA Champions League, instancia en la que enfrentará al Arsenal de Inglaterra.

Habitualmente cuestionado por su rendimiento con la Selección, Vinicius pudo cortar la sequía y convertir por primera vez en las vigentes Eliminatorias Sudamericanas en el último partido, en el que el equipo de Dorival Junior derrotó por 2 a 1 a Colombi