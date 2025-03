Hockey patín: Tres equipos lideran el Apertura de varones séniors

Lautaro Koroch, Matías Baieli, Valentino Croce y Julián Barraco, anotaron tres goles cada uno en sus respectivos encuentros.

hockey patín fecha 1 siete.jpg Intenso y rápido, pero tuvo mejor puntería ele quipo de calle Ingeniero Huergo de Godoy Cruz Ramiro Gómez

Esta primera jornada hockística tuvo sorpresas, por ejemplo Talleres fue goleado por Petroleros y el duelo entre Palmira e Impsa culminó empatado 5 a 5.

hockey patin fecha uno diez.jpg El partido tuvo momentos exquisitos y de gran hockey patín Ramiro Gómez

Popurrí de hockey patín

Atlético Club San Martín se impuso a Bernardino Rivadavia por 3-1. Los goles de los Leones sobre ruedas fueron hechos por Lautaro Koroch en tres ocasiones y el descuento fue anotado por Martin Emilio Cabral.

Impsa y Atlético Palmira jugaron el mejor lance de la ronda de partidos y empataron 5 a 5. Los goles Violetas nacieron de los sticks de Julián Barraco, en tres ocasiones, Leo Zavala y Joaquín González. En los Aurinegros convirtieron: Valentino Croce en cuatro ocasiones y Maximiliano Patti.

Leonardo Murialdo fue hasta el Departamento de Junín y se impuso a La Colonia, por 2-0, anotó para los señores de Amarillo: Juan Ignacio Meza en dos oportunidades.

La sorpresa la generó en esta jornada el quinteto de Petroleros, que propinó una goleada histórica a su similar de Andes Talleres por 5-1.

Tres tantos fueron, convertidos por: Matías "Tutti" Baieli y anotaron además Nicolás Rojo y Leonardo Huidobro. El gol del honor Azulgrana lo hizo Nahuel Silvestri.

hockey patin fecha 1 cinco.jpg Matías Baieli hizo tres goles y disfrutó de un partido, donde los Ypefianos se hicieron fuertes en su reducto. Ramiro Gómez

Próxima fecha

Leonardo Murialdo vs. Casa de Italia; Bernardino Rivadavia vs. Impsa; Andes Talleres vs. Banco Mendoza y Municipalidad de Maipú-Giol vs. Petroleros.