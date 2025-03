Hockey Patín: Godoy Cruz y Leonardo Murialdo no se sacaron ventaja

murialdinas.jpg Las Canarias de Villa Nueva en su versión 2025 Ramiro Gómez

Empate agradable

El penúltimo cotejo de la ronda de partidos de la primera fecha, disputada en el reducto de YPF, lo protagonizaron Godoy Cruz y Leonardo Murialdo.

El elenco Bodeguero es orientado por Claudio Terrazas un estratego que lleva muchos años dirigiendo, ex jugador de gran nivel, y que tiene paladar negro para esto del hockey con rueditas.

Pues bien, ante Murialdo, el quinteto Tombino desplegó un excelente juego de mucha profundidad y eso que plasmó sobre la pista de Petroleros solo a tres jugadoras de primera: Candela Lozano, Camila Montenegro y Julia De Angelis. L as demás componentes del equipo son todas juveniles y juniors: para muestra un ejemplo: Paulina Fernández y Sofia Urquiza: ¡Tienen ¡catorce años!

Así, , fueron las Tombinas las que abrieron la cuenta de un partido que entretuvo a la gran cantidad de personas que se acerco hasta el cubierto del club Petroleros-YPF..

A casi tres minutos de comenzado el juego, Paulina Fernández rompió con el hechizo del cero a cero. Mas tarde Candela Lozano desvío un disparo de media distancia de Luna Fuentes y así descolocó a la arquera Valentina Cardoso y sumó otra conquista para las godoicruceñas.

Fue en ese momento, que Murialdo se despertó y buscó el gol, pero antes encontró un penal, que fue bien ejecutado por su capitana Iara Fiorentini gol y a otra cosa. Fue el primer tanto para las chicas de Villa Nueva.

En el complemento Murialdo salió a buscar el empate y lo logró al minuto del inicio desde el stick de Malen Castillo.

Después en el transcurrir de los minutos se emparejaron las cosas. Hubo pasajes muy trabados y otros momentos de idas y vueltas. Pero al final ninguno de los dos quintetos pudo doblegar al otro y firmaron un empate. Buen comienzo para Godoy Cruz y Murialdo, siempre candidato al título, quedó al debe con su hinchada. Pero esto recién empieza.

Resultados

Los resultados de la jornada fueron: Godoy Cruz 2, Leonardo Murialdo 2; Andes Talleres 6, Petroleros 3. Impsa "A" 0, Impsa "B" 7 y A.C. San Martin 4, Giol 3.

Próxima fecha del hockey patín femenino

La próxima fecha, tendrá los siguientes cotejos: L. Murialdo vs. Giol; Impsa B vs. San Martin; Petroleros vs. Impsa "A" y Godoy Cruz vs. Andes Talleres.

Síntesis

Pista: YPF

Godoy Cruz (2): Julia De Angelis; Candela Lozano, Guadalupe Donoso, Paulina Fernández, y Camila Montenegro (FI) Luna Fuentes, Sofía Peña, Sofía Urquiza, Juliana Salinas. DT Claudio Terrazas.

Leonardo Murialdo (2).Valentina Cardoso, Iara Fiorentini, Malén Castillo, Paula Gómez y Ludmila Vucevich (FI) Mandi Mansilla, Giuliana Testini, Sofía Molina, Francesca Bagnariol y Abril Lescano.DT: jorge Ulagnero.

Goles. En el primer tiempo, 2' Paulina Fernández (GC); 10' Candela Lozano (GC) y 12' Iara Fiorentini. En el segundo tiempo, a los 1' Malén Castillo (LM).

Parcial Godoy Cruz 2, Leonardo Murialdo 1.