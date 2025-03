Hockey patín: Andes Talleres y Leonardo Murialdo irán por la corona del torneo Vendimia

Un entretenido cotejo sostuvieron Metaleros y Matadores. El violeta salió con todo porque no deseaba sorpresas y por varios momentos empujó a los tallarines sobre su sector. Entonces el quinteto de 'Andes' espero el momento oportuno pasa salir en forma veloz y machacar frente al arco de Mauro Miranda.

Pero poco a poco comenzaron los idas y vueltas, ambos goleros estuvieron muy bien en el momento cuando los rivales los sometieron a presión y los castigaron.

El partido estaba cerrado, y cuando todos los asistentes pensaban que el primer tiempo terminaría igualado en cero, se produjo el primer tiro libre del partido y fue para el quinteto Azulgrana. Exequiel Tamborindegui no erró y rompió con el hechizo del cero a cero.

Pero la alegría de la hinchada Matadora duró poco, porque 3 minutos más tarde, Santino Calderone empató 1-1, para los Metaleros.

Un minuto más tarde, Fernando Urtubey sorprendió a la defensa de los Violetas y marcó el segundo tanto para los locales. (2-1). Treinta segundos después, otra vez Nando Urtubey anotó, esta vez el 3-1, para Andes Talleres.

Fue un muy buen primer tiempo, para el elenco orientado por el profesor Marcelo Innella, que se fue a descansar con un parcial a favor 3-1.

Antes de los 5 minutos del complemento, en un minuto Talleres tuvo dos ocasiones claras de gol: la primera nació del stick de Fernando Urtubey y la segunda fue de Valentino Rosignolli, pero en ambas el golero Violeta estuvo muy seguro, para conjurar el mal.

Al promediar el partido, Impsa logró un penal: Marcos Riveros lo canjeó por gol, pero dos minutos mas tarde, Ezequiel Orosito convirtió el cuarto gol, para el quinteto local y 30 segundos después Rosignolli pegó otro cachetazo a favor de los Matadores y quedó todo 5-2.

Con el gol de "Andes" los violetas intentaron igualar el partido: a cuatro minutos del final desperdiciaron un tiro libre donde se lucio el arquero Tallarín y ahogó el gol a Marcos Riveros.

Impsa chicas.jpg Las chicas de Impsa que llegaron a la gran final Josefina Moreno/Gentileza

Síntesis

Pista: Andes Talleres

Andes Talleres (5): Tomás Coria; Matías Fernández; Exequiel Tamborindegui, Juan Tamborindegui y Enrique Muzio (FI) Nahuel Silvestri, Valentín Rosignolli, Fernando Urtubey y Ezequiel Orosito. DT. Marcelo Innella.

Impsa (2): Mauro Miranda; Leo Zavala, Marcos Riveros, Joaquín González, Santiago Calderón (FI) Matías Manino, Enzo Palacios, Julián Barraco, Renzo Salvini y Martín Prividera. DT: Diego Briones.

Goles: 10' Exequiel Tamborindegui (AT); 12' Marcos Riveros (I); 13' y 13' 30'' Fernando Urtubey (AT); Segundo tiempo: 9' Marcos Riveros (I); 12' Ezequiel Orosito (AT) y 12'30''Valentino Rosignolli (AT).

Parcial: Talleres 3, Impsa 1.

La figura: Fernando Urtubey (AT)