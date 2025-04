Hockey. José González: "Siempre les pido a mis dirigidas compromiso y respeto"

Agustina Albertario, durísima luego de su salida de Las Leonas: "Durante un año no hubo agua caliente"

Al momento de esta entrevista José González estaba por dar una charla técnica porque es uno de los responsables técnicos nacionales de Las leoncitas Sub 18 en Chile.

Esta gira de Leoncitas y Leoncitos Sub 16 y Sub 18 se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo de Talentos, donde se conformaron los seleccionados tanto de damas como de caballeros y con jugadores de distintos puntos del país, con el objetivo de seguir generando hábitos de hockey de alto desempeño.

-¿Que podemos decir sobre el cierre de temporada 2024 de la UN Cuyo?

-El cierre de la temporada 2024 con la UN Cuyo, fue muy positivo, porque siempre nos proponemos seguir creciendo como equipo y la verdad que eso se dio así. Nosotros veníamos de la temporada 2023 de jugar promociones y eso obviamente con todo veníamos de ascender y jugar promociones y el año pasado en la apertura jugamos una prepromo y en el clausura ya no jugamos prepromo sino quedamos en mitad de tabla entonces es como que por lo menos todo lo que intentamos de seguir creciendo como equipo creo que se logró desde el punto de vista de los resultados obviamente y desde el juego también, exactamente lo mismo dimos unos pasitos más sobre todo en el juego sin pelota.

Las metas con las Duendecitas

¿Cuáles son los objetivos con la "U" en damas mayores para este año?

-El objetivo es estar lo más arriba posible, seguir creciendo, pero sobre todo queremos jugar playoff, zona campeonato en nuestro torneo local y a tener una muy buena liga regional, se hace en Córdoba del 10 al 13 de abril y la verdad que eso siempre las jugadoras genera mucho entusiasmo.

-¿Qué le pide a sus jugadoras en cada entrenamiento y en cada partido?

-Lo que les pido a mis jugadoras es siempre que nosotros tenemos algunos acuerdos como grupo de equipos que no los negociamos, que son el compromiso y el respeto. Compromiso para entrenar, si no falta, y entender que si yo juego un deporte como este, que es un deporte en equipo y quiero jugar en una primera división, mi entrega tiene que ser total. Entonces, eso es el compromiso y el respeto porque me parece que en esa base se puede construir un grupo sólido pensando a largo plazo.

¿Qué es lo mejor que tiene este grupo de jugadoras en la UN Cuyo?

-Lo mejor que tenemos es entrenar, es un grupo que desde que yo llegué se entrena mucho, creo que debemos ser el club que más entrenamos y eso lo hemos logrado entre todos, obviamente gracias al grupo, a las jugadoras, tienen responsabilidad, entonces la verdad que sí, eso es lo que nos sostiene, entrenar mucho, entrenamos y en función de eso después queremos palmarlo en la cancha.

Empresario deportivo

Contame un poco de Mendoza Hockey Management ¿Como le ha ido todo este tiempo?

-Con Hockey Management Mendoza estamos muy contentos. Lo creamos en el 2016, como una firma de asesoramiento a los clubes, porque con mi hermano teníamos experiencia en clubes y coordinación. Empezamos asesorar, capacitar entrenadores, clubes y demás. Pero después de la pandemia mutó y se generó esta parte de campus y clínica. La verdad que fue algo que nos sorprendió a todos. Personalmente veo que Hockey Management se afianzó y llegó para quedarse. En la actualidad es un servicio permanente para todos los jugadores que quieran mejorar, que quieran meter un plus en su actividad federada como para buscar mejoras.

Selección de Mendoza

¿Estará con alguna selección este año?

-Este año estoy coordinando como Head Coach de la rama Damas, pero voy a estar también con la U19 de Damas como entrenador.

Selección argentina

-Hace poco estuviste dirigiendo a Las Leoncitas en sus amistosos en Mendoza y Chile respectivamente ¿De qué se trata esta movida?

-Esto es un proceso Sub-16 y Sub-18 que en todos los países de Europa se utiliza mucho. Tienen los seleccionados ya funcionando, Sub-16 y Sub-18. Argentina decidió incorporar esta idea a su estructura. Hay que ver si se puede sostener en el tiempo. La idea es todos los que estamos distribuidos en regiones, a cargo de cada región dirijamos. A mí me toca la región Centro Cuyo. Nos convocaron el año pasado a varias concentraciones nacionales donde logramos seleccionar estos jugadores para esta gira Chile. Así que bueno, a mí me tocó en esta oportunidad ir a cargo del Sub-18 de Damas, de Argentina. Lo que sí hay que ver a futuro cómo seguirá la estructura de Sub-16 y Sub-18. Pero por el momento estas son las actividades y la verdad que está bueno.