Hockey césped: Agustina Albertario esta molesta con el proceso de la selección mayor de damas

La jugadora de hockey césped: Agustina Albertario habló sobre su sorpresiva salida de Las Leonas y dejó en claro su malestar con el proceso de selección del equipo de hockey césped. La delantera aseguró que no le dieron la posibilidad de continuar: “No me dieron la posibilidad de nada, simplemente me sacaron. Ojalá esto no suceda más”.