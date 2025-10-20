Habemus DT en Godoy Cruz: tras depedir a Ribonetto a primera hora, se confirmó que regresa Omar Asad

Pésima campaña del Tomba que desencadenó la salidad de Ribonetto. Mañana, pisa suelo mendocino Omar Asad, un hombre que dejó su huella en el club.

Luego de 13 años, Omar Asad, vuelve al banco de suplentes de Godoy Cruz. Un sólo objetivo: salvar al equipo del descenso.

Sufre el Tomba; le duele el presente. Tras la derrota 2-0 ante Lanús, el último viernes, y el triunfo de San Martín de San Juan sobre Independiente de Avellaneda por 1-0, dejó a Godoy Cruz al borde del abismo: quedó a un punto del descenso directo en la Tabla Anual. Ni el más pesimista simpatizante del Expreso se imaginó este escenario.

G3u_I6QW4AApOws El Turco Asad tendrá su tercera etapa como DT del Tomba: 2010 y 2012. Gentileza. Lo que se rumoreaba desde el viernes a la noche, se confirmó hace unas horas. Walter Ribonetto fue despedido por malos resultados y los popes del Expreso salieron rápido a buscar un reemplazante. Volverá a la institución Omar Asad. Será su tercer ciclo. Estuvo en el 2010, cuando dejó su huella en el club, realizó una excelente campaña y clasificó al Expreso a la Copa Libertadores. Luego, volvió en el 2012, y no pudo repetir lo logrado en su primera etapa.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 18.53.51 Omar Asad junto con el Mago Ramírez, se encargarán de los destinos futbolísticos de Godoy Cruz. Gentilez.a El exJugador de Vélez, llegará mañana a la provincia y de inmediato se trasladará al predio de Coquimbito, donde se juntará con el plantel, que tuvo dos días de descanso.

Buena noticia, Tomba: David Ramírez se entrenó con normailidad Buena noticia, Tomba: David Ramírez vuelve al club de sus amores. Ahora, como ayudante de campo. Gentileza. Godoy Cruz: quiénes acompañarán al Turco Asad El Turco estará acompañado por otro ídolo de la institución, el Mago David Ramírez. También intregará el cuerpo técnico, Juan Calabrese. El preparador físico será Juan Escalante. Además, los popes tombinos, quiernen sumar a David Fernández y Osvaldo Miranda. Sin dudas, un cuerpo técnico de la casa, con sentido de pertenencia.