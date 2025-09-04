"Gracias Capitán": El estadio Monumental se prepara para una noche histórica

Podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina. La Selección enfrentará a Venezuela en un Monumental cargado de emoción, homenajes y una tribuna que promete ser una fiesta inolvidable. Los hinchas de River desplegarán una bandera con una leyenda muy especial.

Por las Eliminatorias Sudamericanas, La Pulga jugará su último partido oficial en el estadio Monumental. Una noche con sabor a despedida.

Este jueves en el Monumental podría vivirse un momento histórico: el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino. Aunque aún no hay confirmación, el duelo ante Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 podría marcar la despedida del capitán jugando por los puntos en casa. Y como no podía ser de otra manera, la jornada estará cargada de emoción y también de una puesta en escena organizada desde la tribuna.

El colorido del recibimiento no será casual ni espontáneo: estará a cargo de la facción principal de Los Borrachos del Tablón, la barra brava de River Plate, que pese a que muchos de sus líderes mantienen el derecho de admisión, sigue manejando con poder y presencia la tribuna Sívori baja. Con aval de la AFA y Seguridad, prepararon un operativo que incluye 30 bombos especialmente diseñados, con motivos patrios, imágenes de los campeones del mundo y, por supuesto, un fuerte sello de la agrupación.

De los instrumentos preparados, 26 bombos estarán dedicados a los jugadores que levantaron la Copa en Qatar, mientras que otros cuatro estarán decorados con las Islas Malvinas. Algunos llevan la palabra "Messi", otros la sigla “LBDT”, y todos comparten la estética celeste y blanca. Además, buscan ingresar otros bombos con los colores tradicionales de River, aunque no está claro si eso será finalmente autorizado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1963666568136810878?t=5bIRKFd5EyiwalBYvaKwLg&s=08&partner=&hide_thread=false "GRACIAS POR TODO, MI CAPITAN"



Los Borrachos Del Tablón preparándose para el partido de hoy de la selección Argentina, y para despedir a Leo Messi. pic.twitter.com/0Dl0V8cVqo — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) September 4, 2025 También se desplegará una bandera especial que rezará “Muchas gracias, capitán”, combinando la imagen del 10 besando la Copa con los íconos clásicos de la barra. Todo está pensado no solo como homenaje a Messi, sino también como una jugada política de la facción Beccar para consolidarse como “la barra de la Selección”, incluso con aspiraciones de acompañarla en el Mundial de 2026 en Norteamérica, algo que hoy choca con las restricciones judiciales.

En cuanto a la financiación del despliegue, se repite el misterio de siempre: la barra asegura que los bombos son parte de un canje con una empresa de instrumentos, y que la bandera fue costeada internamente. Lo concreto es que quienes se muestran en los preparativos son viejos nombres conocidos: Mauro y Leandro Ferraras, jefes de la facción, y otros históricos como “Toddy” Videla y Mariano “Golo” Patanchón. Llama la atención la ausencia del “Pato” Calvici, más enfocado últimamente en cuestiones políticas y en la estructura de seguridad de actos proselitistas.