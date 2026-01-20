Golpe millonario para la Juventus: la Justicia falló a favor de Cristiano Ronaldo

La sentencia definitiva del Tribunal de Turín desestimó la apelación del club italiano y ratificó que CR7 no deberá reintegrar los 11 millones de dólares percibidos.

Cristiano Ronaldo salió victorioso de su prolongada batalla legal contra la Juventus tras el fallo definitivo del Tribunal de Turín. El magistrado Gian Luca Robaldo desestimó el último recurso presentado por el conjunto italiano, confirmando que el futbolista no tendrá que devolver los 11 millones de dólares que el club intentaba recuperar judicialmente.

La resolución pone punto final a un conflicto que se extendió por varios años, originado tras la partida de la estrella lusa al Manchester United en 2021. La justicia no solo protegió los ingresos del jugador, sino que además obligó a la institución de Turín a hacerse cargo de las costas judiciales generadas durante el proceso de apelación.

Este documento fue hallado por las autoridades italianas en marzo de 2022, durante una inspección en las oficinas del abogado Federico Restano. Aunque el acuerdo existía, la ausencia de la firma de Cristiano fue el detonante que llevó a ambas partes al Tribunal de Arbitraje en septiembre de 2023. Finalmente, se resolvió que el club debía abonar la mitad de lo reclamado originalmente, una suma que hoy queda ratificada como definitiva e irrecuperable para la entidad.

Consecuencias para el presupuesto de la Juventus Pese al impacto mediático de la noticia, desde la Juventus intentaron llevar tranquilidad a sus accionistas e hinchas. La dirigencia Bianconeri aseguró que el desembolso de estos 11 millones de dólares (que ascienden a unos 13 millones si se contemplan los intereses acumulados) no afectará el equilibrio financiero del presente ejercicio, ya que los fondos habían sido reservados preventivamente en el presupuesto de la temporada 2023-24.