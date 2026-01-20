20 de enero de 2026 - 14:05

Golpe millonario para la Juventus: la Justicia falló a favor de Cristiano Ronaldo

La sentencia definitiva del Tribunal de Turín desestimó la apelación del club italiano y ratificó que CR7 no deberá reintegrar los 11 millones de dólares percibidos.

Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo.

Foto:

Por Francisco Moreno

Cristiano Ronaldo salió victorioso de su prolongada batalla legal contra la Juventus tras el fallo definitivo del Tribunal de Turín. El magistrado Gian Luca Robaldo desestimó el último recurso presentado por el conjunto italiano, confirmando que el futbolista no tendrá que devolver los 11 millones de dólares que el club intentaba recuperar judicialmente.

Leé además

Marino Hinestroza le dijo no a Boca y será jugador de Vasco Da Gama.

Boca no tiene paz: Hinestroza le dijo no a Riquelme y se va a Brasil

Por Nicolás Salas
Sebastián Villa se quedaría Independiente Rivadavia.

¿Fin de la novela? Sebastián Villa seguiría en Independiente Rivadavia tras el ultimátum del club

Por Francisco Moreno

La resolución pone punto final a un conflicto que se extendió por varios años, originado tras la partida de la estrella lusa al Manchester United en 2021. La justicia no solo protegió los ingresos del jugador, sino que además obligó a la institución de Turín a hacerse cargo de las costas judiciales generadas durante el proceso de apelación.

Juventus pasó a los cuartos de final por un hattrik de Cristiano Ronaldo
Juventus pasó a los cuartos de final por un hattrik de Cristiano Ronaldo
Juventus pasó a los cuartos de final por un hattrik de Cristiano Ronaldo
Juventus salió a "bancar" a Cristiano Ronaldo en la acusación de violación
Juventus salió a
Juventus salió a "bancar" a Cristiano Ronaldo en la acusación de violación
Cristiano Ronaldo, con la Juventus: "Fue una decisión fácil venir al mejor club italiano"
Cristiano Ronaldo, con la Juventus:
Cristiano Ronaldo, con la Juventus: "Fue una decisión fácil venir al mejor club italiano"

El escándalo de la carta secreta y los pagos diferidos

El eje de la disputa se remonta a los meses más críticos de la pandemia de COVID-19. En aquel entonces, la directiva del club pactó con diversos futbolistas una "renuncia ficticia" de salarios para aliviar las cuentas. Sin embargo, en el caso de Ronaldo, se descubrió la existencia de una "carta secreta" que garantizaba el pago diferido de 22 millones de dólares brutos, documento que nunca fue declarado en los balances oficiales.

Este documento fue hallado por las autoridades italianas en marzo de 2022, durante una inspección en las oficinas del abogado Federico Restano. Aunque el acuerdo existía, la ausencia de la firma de Cristiano fue el detonante que llevó a ambas partes al Tribunal de Arbitraje en septiembre de 2023. Finalmente, se resolvió que el club debía abonar la mitad de lo reclamado originalmente, una suma que hoy queda ratificada como definitiva e irrecuperable para la entidad.

Consecuencias para el presupuesto de la Juventus

Pese al impacto mediático de la noticia, desde la Juventus intentaron llevar tranquilidad a sus accionistas e hinchas. La dirigencia Bianconeri aseguró que el desembolso de estos 11 millones de dólares (que ascienden a unos 13 millones si se contemplan los intereses acumulados) no afectará el equilibrio financiero del presente ejercicio, ya que los fondos habían sido reservados preventivamente en el presupuesto de la temporada 2023-24.

No obstante, el revés judicial debilita la posición institucional del club en el marco de la investigación "Prisma". Este proceso judicial mayor, que incluye escuchas telefónicas comprometedoras entre ex directivos, dejó en evidencia que muchos de estos pactos salariales se manejaban bajo una informalidad que, según los propios protagonistas, "en teoría no deberían existir".

Aunque la sentencia parece haber cerrado los caminos legales ordinarios, la Juventus todavía se reserva el derecho de analizar los fundamentos del fallo para evaluar una última y remota instancia de apelación. Sin embargo, las probabilidades de revertir la decisión del juez Robaldo son escasas, dado que el magistrado ratificó punto por punto lo resuelto anteriormente por el tribunal arbitral.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Furor en redes: el equipo de F1 que usó a la Sole Pastorutti para presentar su nuevo auto 2026

Del folklore al paddock: el inesperado video de Soledad Pastorutti que hizo ruido en la Fórmula 1

Por Francisco Moreno
Shaqueel van Persie, hijo de la leyenda neerlandesa marcó dos golazos para el Feyenoord.

De tal palo, tal astilla: el hijo de Van Persie marcó dos golazos de chilena pero su equipo perdió

Por Francisco Moreno
La agresión a una árbitra sacudió al fútbol amateur de Bahía Blanca.

"Hoy está triste, deprimida": preocupación por la árbitra atacada en la Copa Potrero de Bahía Blanca

Por Redacción Deportes
Vóley. Los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Mauricio Sánchez, el presidente de CGSM Pacífico Augusto Carignano y el elenco que competirá en la LNVF

Lanzan la Liga Nacional de Vóley en Pacifico

Por Gonzalo Tapia