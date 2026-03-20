Golpe sobre el final: Gimnasia de Mendoza perdió ante Newell's en Rosario

En un partido con pocas emociones, fue el equipo dirigido por Kudelka el que generó las situaciones más claras, especialmente en el segundo tiempo. Cuando todo parecía encaminado a un empate que el conjunto mendocino valoraba como positivo en condición de visitante, apareció Mazzanti a los 39 minutos del complemento para marcar el único gol de la tarde.

Con un estadio colmado y la necesidad urgente de revertir su mal momento, Newell’s tomó la iniciativa desde el comienzo. Presionó alto, manejó la pelota y buscó imponer condiciones frente a un Gimnasia impreciso, con poca movilidad y dificultades para hacerse dueño del juego. Esa insistencia tuvo su premio sobre el final.

Para el Lobo mendocino, la derrota profundiza su mal presente: alcanzó los siete partidos sin ganar y sumó su segunda caída consecutiva. En contrapartida, el conjunto rosarino consiguió su primer triunfo en el certamen.

image Newell's vs Gimnasia y Esgrima PrensaGyE

El Lobo, lejos de sus mejores tardes

Esta vez, el equipo de Broggi no mostró la fluidez ni la lucidez de encuentros anteriores. Sintió algunas ausencias en la última línea, donde se lo vio dubitativo y con problemas para anticipar. Newell’s, protagonista durante los 90 minutos, aprovechó esas falencias para inclinar la cancha.

Por las bandas, con Núñez, Mazzanti y Coccaro, la Lepra ganó los duelos individuales frente a Paredes y Saavedra, que tuvieron dificultades para afirmarse en defensa. Con Regiardo y Mazzanti como ejes, el local dominó el mediocampo y el ritmo del partido ante un rival que no encontraba respuestas ni espacios para salir con claridad.

Sin embargo, la falta de profundidad del conjunto rosarino le permitió a Gimnasia mantenerse en partido. La ausencia de Muñoz y la escasa proyección de Paredes limitaron la salida del equipo mendocino, que creció a partir de algunos errores del rival, aunque sin generar demasiado peligro.

image Facundo Lencioni uno de las figuras en el duelo de Gimnasia y Esgrima y Newell's PrensaGyE

Un duelo de necesitados muy parejo

La primera gran ocasión fue para Newell’s: Mazzanti había convertido de cabeza tras un centro desde la derecha, pero el árbitro Zunino anuló el tanto por posición adelantada tras la revisión del VAR.

Con el correr de los minutos, y a partir del crecimiento de Sánchez y especialmente de Lencioni, Gimnasia logró adelantarse en el campo. A los 24 minutos tuvo su chance más clara: centro preciso de Lencioni y cabezazo de Módica que encontró una gran respuesta de Barlasina.

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Luego, el Lobo mejoró en el contragolpe y generó algunas situaciones. Rodríguez contó con dos oportunidades claras, pero falló en la definición.

En el cierre del primer tiempo, Gimnasia logró emparejar el desarrollo y hasta manejó mejor el ritmo, aunque sin contundencia. Newell’s también tuvo sus aproximaciones con Núñez y Coccaro, pero sin precisión.

Mejor el equipo de Kudelka en el complemento

El complemento mantuvo la misma tónica y pese a las variantes que hizo el Lobo: un partido trabado, con pocas ideas y escasas situaciones. Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, Newell’s encontró el gol. A los 39 minutos, Mazzanti aprovechó un descuido defensivo y definió para darle tres puntos clave al conjunto rosarino.

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Fue un golpe duro para Gimnasia, que no logra salir de su mala racha y deberá reaccionar rápidamente para no complicar aún más su presente en el torneo. La próxima fecha para el Lobo será de local el sábado 4 de abril cuando reciba a Vélez.

Las Newell's vs Gimnasia y Esgrima:

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar; Luca Regiardo, Walter Mazzanti, Facundo Guch, Walter Núñez, Matías Coccaro. DT: Frank Kudelka.

Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Esteban Fernández, Franco Saavedra; Lautaro Carrera, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Cambios: ST: En el inicio: Nahuel Barboza por Antonini (G), Ismael Cortez por Paredes.9' Matías Recalde por Esteban Fernández (G).

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Sebastián Zunino

Minuto a minuto y estadísticas: