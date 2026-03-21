Deportivo Maipú juega en casa ante Midland: hora, TV, formaciones

El Deportivo Maipú quiere recuperarse y tiene por delante una chance de oro. Será ante Midland, este domingo desde las 19 horas en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 6 de la Primera Nacional del fútbol argentino. Dirige Matías Billone Carpio.
Después de una dura derrota ante Atlanta por 3 a 1 el fin de semana pasado, y un laborioso empate 2 a 2 en Tucumán ante San Martín, el Cruzado buscará reecontrarse con la alegría en su reducto frente a su gente, donde su único triunfo hasta el momento en el torneo.
Es cierto que los resultados no son los mejores hasta el momento, pero desde lo futbolístico el equipo no está tan mal. Después de un arranque negativo en Carlos Casares, jugó sus mejores partidos ante Atlético de Rafaela y el Santo del norte del país. Allí pareció encontrar el estado de forma ideal para convertirse en un hueso duro de roer, pero el traspié de la última presentación lo hizo retroceder.
Entendiendo que el panorama no es totalmente oscuro y a modo de mensaje de respaldo a sus jugadores, el entrenador Alexis Matteo tomaría la determinación de sostener al mismo once inicial de cara a este domingo. Tampoco habrá cambios respecto al esquema táctico.
Enfrente estará Midland, un equipo que viene de lograr el ascenso en la Primera B Metropolitana y que ha estirado su buen andar en el arranque de este año con Joaquín Iturrería en el banco de los suplentes. Perdió en el debut ante Gimnasia de Jujuy, pero luego se recuperó y metió dos empates (Quilmes, Almagro) y una victoria (frente a Colegiales).
Probables formaciones de Deportivo Maipú - Midland:
Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Lisandro Cabrera, Franco Saccone. DT: Alexis Matteo.
Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz, Genaro Cepeda, Fernando González, Pablo Casarico; Agustín Campana, Nicolás Violini, Maximiliano Rogoski; Marcos Roseti, Rodrigo Cao, Juan Cruz Vega. DT: Joaquín Iturrería