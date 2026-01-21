21 de enero de 2026 - 20:02

Godoy Cruz suma un goleador paraguayo de cara a la Primera Nacional

William Riquelme llega desde Guaireña FC de Paraguay, para reforzar al Expreso, que se prepara para debutar en la Primera Nacional tras el descenso.

Riquelme. El Tomba sumó un importante goleador de cara a su debut en el torneo de Primera Nacional. 

El Tomba continúa incorporando jugadores al plantel de cara a su participación en el torneo de Primera Nacional. Bajo la dirección del entrenador Mariano Toedtli, el club mendocino sumó un delantero importante para la temporada: el paraguayo William Riquelme, que llega desde Guaireña Fútbol Club, de la segunda división de Paraguay.

El entrenador Mariano Toedtli intensifica su trabajo de pretemporada de cara al debut.

El Expreso debutará en la Primera Nacional como local, recibiendo en el estadio Feliciano Gambarte a Ciudad de Bolívar, el próximo 13 de febrero a las 21.30. Godoy Cruz descendió de la Liga Profesional hace apenas un mes, tras 17 temporadas consecutivas en la máxima categoría del fútbol argentino.

Objetivo: volver a la máxima categoría

Por eso, para los directivos del Expreso, el objetivo es uno solo: recuperar la máxima división. Con esa misión en mente, el club ha incorporado a varios jugadores de relevancia.

El Tomba suma refuerzos, mientras trabaja de cara al debut en Primera Nacional.

Refuerzo clave para el ataque

William Riquelme, de 23 años, ya jugó en algunos clubes argentinos en las divisiones de ascenso. El delantero, que mide casi 1,80 metros, se destaca por su capacidad goleadora. En Guaireña FC sumó 18 goles y 12 asistencias durante la temporada, un alto promedio que lo convierte en una incorporación estratégica para el proyecto de la Bodega.

Con la llegada de Riquelme, el plantel suma seis refuerzos hasta el momento, contando también a los jugadores que regresaron tras estar a préstamo: Roberto Ramírez y Martín Pino.

Mientras continúa incorporando futbolistas, el equipo dirigido por Toedtli sigue con su trabajo de pretemporada, afinando detalles de cara al debut en el torneo de ascenso.

