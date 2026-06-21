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Godoy Cruz sigue de mala racha: pierde 1-0 ante Central Norte, como visitante

El Expreso no consigue recuperar la sonrisa y su visita al Norte de nuestro país se hace cuesta arriba: pierde 1-0 con gol de Bedoya.

Godoy Cruz juega en Salta ante Central Norte
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Minuto a minuto y estadísticas de Central Norte - Godoy Cruz:

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