Godoy Cruz sigue de mala racha: pierde 1-0 ante Central Norte, como visitante

Después de una dura derrota frente a Almirante Brown en Buenos Aires, Godoy Cruz no consigue levantar cabeza y pierde 1-0 ante Central Norte, en Salta. Se juega en el Estadio Padre Ernesto Martearena, con el arbitraje de Matías Billone Carpio.
El Expreso no consigue recuperar la sonrisa y su visita al Norte de nuestro país se hace cuesta arriba: pierde 1-0 con gol de Bedoya.
Después de una dura derrota frente a Almirante Brown en Buenos Aires, Godoy Cruz no consigue levantar cabeza y pierde 1-0 ante Central Norte, en Salta. Se juega en el Estadio Padre Ernesto Martearena, con el arbitraje de Matías Billone Carpio.