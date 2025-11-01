1 de noviembre de 2025 - 16:37

Godoy Cruz se juega una verdadera final ante San Martín de San Juan: hora, TV, formaciones

Godoy Cruz juega en casa ante San Martín de San Juan, este domingo a las 18.30 horas por la Liga Profesional.

Godoy Cruz juega en casa ante San Martín de San Juan

Godoy Cruz juega en casa ante San Martín de San Juan

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Ya no tiene margen de error, y no puede confiar en una mano de sus rivales directos. Para Godoy Cruz, el partido de este domingo ante San Martín de San Juan es el más importante de los últimos tiempos. Si gana respirará aunque sea durante una semana, pero si pierde se complicará demasiado.

Leé además

Imagen ilustrativa.

Grave choque en Maipú: un motociclista de 35 años debió ser operado de urgencia

Por Redacción Policiales
Godoy Cruz quiere repetir la alegría de la Copa Argentina 2024, cuando le ganó a San Martín de San Juan

Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan: los antecedentes más fuertes del clásico de Cuyo

Por Redacción Deportes

Sabiendo que la diferencia de un punto le quitó el pequeño colchón que había respecto al descenso, el Tomba saldrá al campo de juego con el único objetivo de lograr la victoria. Sólo eso sirve para calmar las turbulentas aguas por las que transita desde hace semanas.

Así, el Expreso pasa las horas previas apretado por la necesidad de quedarse en la Liga Profesional, empujado por el aliento de su gente que desea la primera victoria en casa desde el regreso, e ilusionado por la vuelta de un técnico que dejó la vara alta en su anterior ciclo.

Godoy Cruz
Confiado y buscando encender el ánimo del plantel, el Turco Asad abrió las puertas del Gambarte para que los hinchas acompañaran una de las prácticas.

Confiado y buscando encender el ánimo del plantel, el Turco Asad abrió las puertas del Gambarte para que los hinchas acompañaran una de las prácticas.

Este último detalle es lo que más tranquilidad trajo a la Bodega. La llegada de Omar Asad al banco de los suplentes provocó que el semblante de jugadores e hinchas cambie por completo. Lo que era bronca hoy es ilusión. Además, el retorno de Santino Andino luego de su paso por la Selección Sub 20 también aporta al estado de ánimo.

En lo futbolístico, el entrenador no podrá contar con uno de sus máximos referentes dentro y fuera de la cancha, el Indio Nicolás Fernández, que quedó afuera por sumar cinco amarillas en la última presentación.

Enfrente estará San Martín de San Juan, que no tendrá al Pulpito González por una molestia. El elenco del Pipi Romagnoli viene envalentonado tras las victorias ante San Lorenzo e Independiente, y se juega una de sus últimas fichas pensando en la permanencia.

San martin
San Mart&iacute;n de San Juan y sus &uacute;ltimas chances para quedarse en Primera Divisi&oacute;n

San Martín de San Juan y sus últimas chances para quedarse en Primera División

Con el descenso rondando, el clásico de Cuyo tendrá una nueva edición que promete ser caliente e inolvidable. Ambos se juegan el futuro, y eso no es poca cosa.

Probables formaciones de Godoy Cruz - San Martín de San Juan:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Guillermo Fernández, Maximiliano González, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Omar Asad.

San Martín: Matías Borgnogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Juan Cavallaro, Nicolás Watson; Tomas Fernández, Marco Iacobelli, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Andrés Gareano

Hora: 18.30

TV: TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

San Martín de San Juan - Godoy Cruz, por la Liga Profesional

Por qué Godoy Cruz y San Martín de San Juan se eligieron como clásico

Por Emanuel Cenci
Confiado y buscando encender el ánimo del plantel, el Turco Asad abrió las puertas del Gambarte para que los hinchas acompañaran una de las prácticas.

Godoy Cruz se juega una final ante San Martín y Asad apela al orgullo del Tomba

Por Sergio Faria
SUPERLIGA. Anzorena metió un triunfazo sobre Rivadavia en el Básquet de Mendoza. 

Básquet de Mendoza: en la Superliga festejaron Macabi, Huracán, Godoy Cruz, Atlético San Martiny Anzorena

Por Gustavo Villarroel
 Archivo / Los Andes

Trabajaba en el tendido eléctrico del trole, cayó desde 10 metros de altura y murió

Por Redacción Policiales