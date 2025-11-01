Godoy Cruz se juega una verdadera final ante San Martín de San Juan: hora, TV, formaciones

Godoy Cruz juega en casa ante San Martín de San Juan, este domingo a las 18.30 horas por la Liga Profesional.

Ya no tiene margen de error, y no puede confiar en una mano de sus rivales directos. Para Godoy Cruz, el partido de este domingo ante San Martín de San Juan es el más importante de los últimos tiempos. Si gana respirará aunque sea durante una semana, pero si pierde se complicará demasiado.

Sabiendo que la diferencia de un punto le quitó el pequeño colchón que había respecto al descenso, el Tomba saldrá al campo de juego con el único objetivo de lograr la victoria. Sólo eso sirve para calmar las turbulentas aguas por las que transita desde hace semanas.

Así, el Expreso pasa las horas previas apretado por la necesidad de quedarse en la Liga Profesional, empujado por el aliento de su gente que desea la primera victoria en casa desde el regreso, e ilusionado por la vuelta de un técnico que dejó la vara alta en su anterior ciclo.

Confiado y buscando encender el ánimo del plantel, el Turco Asad abrió las puertas del Gambarte para que los hinchas acompañaran una de las prácticas. Este último detalle es lo que más tranquilidad trajo a la Bodega. La llegada de Omar Asad al banco de los suplentes provocó que el semblante de jugadores e hinchas cambie por completo. Lo que era bronca hoy es ilusión. Además, el retorno de Santino Andino luego de su paso por la Selección Sub 20 también aporta al estado de ánimo.

En lo futbolístico, el entrenador no podrá contar con uno de sus máximos referentes dentro y fuera de la cancha, el Indio Nicolás Fernández, que quedó afuera por sumar cinco amarillas en la última presentación.