Godoy Cruz se juega una verdadera final ante San Martín de San Juan: hora, TV, formaciones

Ya no tiene margen de error, y no puede confiar en una mano de sus rivales directos. ParaGodoy Cruz, el partido de este domingo ante San Martín de San Juan es el más importante de los últimos tiempos. Si gana respirará aunque sea durante una semana, pero si pierde se complicará demasiado.
Sabiendo que la diferencia de un punto le quitó el pequeño colchón que había respecto al descenso, el Tomba saldrá al campo de juego con el único objetivo de lograr la victoria. Sólo eso sirve para calmar las turbulentas aguas por las que transita desde hace semanas.
Así, el Expreso pasa las horas previas apretado por la necesidad de quedarse en la Liga Profesional, empujado por el aliento de su gente que desea la primera victoria en casa desde el regreso, e ilusionado por la vuelta de un técnico que dejó la vara alta en su anterior ciclo.
En lo futbolístico, el entrenador no podrá contar con uno de sus máximos referentes dentro y fuera de la cancha, el Indio Nicolás Fernández, que quedó afuera por sumar cinco amarillas en la última presentación.
Enfrente estará San Martín de San Juan, que no tendrá al Pulpito González por una molestia. El elenco del Pipi Romagnoli viene envalentonado tras las victorias ante San Lorenzo e Independiente, y se juega una de sus últimas fichas pensando en la permanencia.
Con el descenso rondando, el clásico de Cuyo tendrá una nueva edición que promete ser caliente e inolvidable. Ambos se juegan el futuro, y eso no es poca cosa.
Probables formaciones de Godoy Cruz - San Martín de San Juan:
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Guillermo Fernández, Maximiliano González, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Omar Asad.
San Martín: Matías Borgnogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Juan Cavallaro, Nicolás Watson; Tomas Fernández, Marco Iacobelli, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.