Godoy Cruz es un expreso a la deriva en la Liga Profesional de Fútbol

Godoy Cruz dejó una pésima imagen en La Plata y fue goleado por Gimnasia por 3-0. Un equipo abatido: en 3 partidos no marcó goles y le convirtieron 6 tantos.

DECEPCIÓN. Otra definición no cabe. Otra pésima función del elenco Bodeguero. Godoy Cruz no encuentra el rumbo. Un equipo abatido en todo sentido. Tres partidos y medio en el 2025: sufrió seis goles en contra y no convirtió tantos. Durísimo.

Godoy Cruz un equipo sin rebeldía ni fútbol Y otro punto muy negativo y preocupante: generó dos o tres situaciones de peligro en los 315 minutos de juego. Hasta el momento, el elenco de Ernesto Pedernera es un equipo sin identidad, sin juego ni creación. No tiene rebeldía ni fútbol. Porque cuando la historia viene torcida desde lo futbolístico, tanto individual como colectivo, aparece ese amor propio que desde lo actitudinal puede cambiar el rumbo. Pero, este plantel, hasta el momento no ha demostrado absolutamente nada. Es un conjunto de jugadores que está aturdido. Al primer golpe en contra, se desmorona. No tiene reacción alguna. Ni por inercia genera alguna situación de peligro.

Contra Gimnasia y Esgrima de La Plata mostró su peor versión. Fue vapuleado durante los 90 minutos de juego. Y eso que el Lobo venía de caer en sus tres presentaciones. Era el momento y el partido ideal para levantarse, pero el equipo en general, sumado a la dirección técnica, no dieron la talla. No estuvieron a la altura de las circunstancias. Y esta realidad preocupa y mucho. Y más teniendo en cuenta que Godoy Cruz tiene que disputar la Copa Sudamericana.

Ernesto Pedernera fue ratificado en su cargo para 2025 /Foto: web Ernesto Pedernera en la cuerda floja por el mal momento futbolístico de Godoy Cruz en la Liga Profesional. El presente de Godoy Cruz duele y mucho. Es un equipo que no tiene orden, las variantes no responden y el cuerpo técnico tampoco brinda respuestas. Es un expreso a la deriva.

Pero, más allá de lo estrictamente futbolístico, la vuelva al emblemático estadio Feliciano Gambarte nubló todo. Se perdió el eje deportivo. Y eso duele y molesta. Porque este Godo Cruz, más allá de jugar una CopaInternacional,está perdiendo el prestigio.