2 de noviembre de 2025 - 20:49

Godoy Cruz: el delantero Agustín Auzmendi reconoció que "tenemos que dar más"

El atacante aceptó el mal momento de Godoy Cruz, luego del magro empate 0 a 0 contra San Martín de San Juan.

Godoy Cruz - San Martín de San Juan, por la Liga Profesional

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Luego de la decepcionante igualdad 0 a 0 ante San Martín de San Juan, el delantero de Godoy Cruz Agustín Auzmendi reconoció que deben mejorar, y palpitó el tramo final de la Liga Profesional con cierta ilusión: “Dependemos de nosotros, tenemos que buscar el triunfo”.

En declaraciones a TNT Sports, el atacante Tombino realizó un análisis sin tapujos sobre lo sucedido en el clásico, lamentando la pérdida de tiempo de la visita. “Creo que en el primer tiempo fuimos superiores, después en el segundo nos costó un poco más. Pero bueno, no se jugó en el partido, se jugó muy poco. De hecho, hicieron tiempo todo el partido, se llevaron el premio que vinieron a buscar con muy poco”, aseguró.

Sin embargo, Auzmendi reconoció que quedaron en deuda, y aceptó el descontento de la gente. “Nosotros tenemos que dar un poquito más, porque queda claro que no nos alcanza, pero bueno, quedan dos fechas y hay que matarnos”, expresó al respecto.

Auzmendi reconoció el flojo momento de Godoy Cruz: "Miramos la tabla"

Imagen de WhatsApp 2025-11-02 a las 20.41.06_6b6c1390
Consultado por lo que vendrá (Atlético Tucumán de visitante y Deportivo Riestra de local), el delantero reiteró que deben dar más: “Los dos partidos son durísimos. Sabemos que igualmente todavía dependemos de nosotros, entonces tenemos que dar un poquito más, conseguir los tres puntos en Tucumán y venir acá en casa y poder darle una alegría a nuestra gente”.

Auzmendi no ocultó la preocupación por la situación, y reconoció que miran a los demás equipos que están implicados en la lucha por no descender. “Obviamente que las tablas siempre se miran”, dijo.

De todas formas, volvió a mencionar que tienen que mejorar y no pensar en lo demás. “Son momentos complicados, difíciles. Este equipo tiene que dar más. Sabemos que dependemos de nosotros y tenemos que ir a buscar el triunfo en Tucumán”, cerró.

